Ibyen guider: Her er 6 fester i København, du kan crashe nytårsaften

Så er vi på den igen.

Årets største aften, der på forhånd er dømt til at skuffe. Alligevel prøver vi hvert år at indfri nytårsaftenens tårnhøje forventinger. Men hvor tager man egentlig hen, når nytårstorsken er fordærvet, og resterne af kransekagen er tørret ind?

København skuffer ikke, og der er rig mulighed for, at du og dine venner kan synge, skråle, svinge eller rave dig ind i 2020. Ibyen har samlet 6 bud her.

1 Glitterbod og konfettikanon på Operaen

Operaen på Christiana kan med deres fester få selv den mest rutinerede bænkevarmer til at finde sin indre danser frem. Nytårsaften sørger de selvfølgelig også for en dansefest, hvor der bliver spillet op af Christianias lokale musikere og dj’s kl. 23-06.

Selvfølgelig skal det nye årti bydes velkommen med ekstra festlig maner, så Operaen har sørget for en glitterbod, der deler ud til alle, og en konfettikanon, så du kan føle dig som en vinder på dansegulvet hele natten.

Operaen Christiania. Pusher Street. 80 kr. i døren.

2 Get loose på Apollo Bar

Smart, lækkert, moderne. Sådan kan en aften på Apollo Bar i Charlottenborgs gårdhave ofte beskrives, og deres nytårsfest bliver nok ingen undtagelse. Så hvis du leder efter en københavner-hip nytårsfest: look no further.

Apollo Bar lover groovy toner fra midnat til klokken fem, hvor alle er velkomne (og hvor din kunstinteresserede kulturelitære side kan få lov at feste med ligesindede).

Apollobar. Nyhavn 2. Efter midnat er det gratis at deltage.

3 13 timer i mørket på Ved Siden Af

Her skal I selv helst kunne holde den gode stemning i gang til efter 01. For I kommer ikke ind på Københavns techno-mastodont Ved Siden Af, der ligger på Rådhuspladsen, før da.

Til gengæld kan du rave derudad sammen med Ved Siden Af’s altid danseglade gæster, og ingen forlanger, at du går hjem før klokken 14. Den perfekte måde at være sikker på, at du har både tømmermænd og søvnunderskud langt ind i første uge af 2020.

Altså den perfekte måde at vinke farvel til sidste årti på! Dresscode lyder på dit mest outrageous outfit, eller ja, ingenting overhovedet.

Ved Siden Af: Silvester 2020. Vesterbrogade 2b. 200 kroner i døren.

Foto: Thomas Borberg

4 Den brune på Togabar

Man er ikke rigtig københavner, hvis der dybt inde i dit ideologiske hjerte ikke er en stor kærlighed til byens brune bodegaer og den tætte røg, der kan gøre det svært at se din sidemakker i øjnene.

Derfor skal du i år mærke din kærlighed til københavnerklassikeren Togabar i Indre By, der lover fest til den lyse morgen (og solen står jo sjældent op før 8 i januar).

Og jojo, dit nytårsforsæt igen i år er da at stoppe helt med at ryge, men det gælder jo egentlig først fra 2. januar. Ikke nok med det inviterer chefen også på et gratis glas portvin fra klokken 14, så jeres selskab kan nå at blive småberusede inden dronningens nytårstale.

Toga Vinstue. Store Kirkestræde 3. Gratis.

5 Elektronisk kærlighedsfest med CPH Deep

Det elektroniske eventkollektiv CPH Deep får nytårsaften lov til at husere i KPH Volumes haller ved Enghave. De lover intet mindre end en gigantisk dansabel nytårsfest, hvor alt er love.