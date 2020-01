Tak, pandaer! Dyrehit og nye restauranter sikrer København Zoo rekordmange besøgende

Automatisk oplæsning Beta

I 2019 havde Københavns zoologiske have godt halvanden million gæster.

Det er det højeste antal gæster nogensinde - og 350.000 flere end i 2018, som også var et rekordår for haven.

Det oplyser København Zoo i en pressemeddelelse.

Fremgangen skyldes ikke mindst et større fokus på kvaliteten af mad og drikkevarer samt pandaernes indtog i haven.

»Vi er ikke bange for at sige, at vi har leveret en gastrorevolution i zoo de seneste 18 måneder. Haven var ganske enkelt ikke fulgt med den eksplosive udvikling, den danske madscene har været igennem det sidste årti, siger kommerciel direktør Christian Higraff.

»På 18 måneder har vi intet mindre end revolutioneret hele vores udbud af mad og drikkevarer. Og det har vores gæster og anmeldere belønnet os for - med stigende omsætning til følge.

Omsætningen fra mad og drikkevarer i zoo er fordoblet i 2019, mens indtjeningen er femdoblet.

København Zoo åbnede sammen med Madkastellet tre nye restauranter i 2019. Blandt dem er den fransk-asiatiske Bistro Panpan ved pandaanlægget.

En madanmelder fra Politiken kaldte restauranten den ’ubetinget bedste familierestaurant’, han havde været på, og han kvitterede med fem ud af seks hjerter.

Tak til pandaerne

Pandasatsningen har generelt givet pote for den zoologiske have. Havens to pandaer, som kom til i april 2019, har ifølge København Zoo givet mange flere gæster.

Pandaerne var blandt andet medvirkende til et rekordbesøg i påsken med mere end 100.000 gæster.

Samlet set har de seneste to år været præget af stor fremgang for den zoologiske have.

Driftsresultat - de penge, der er tilbage, når diverse udgifter er trukket fra - for 2018 og 2019 er således samlet lige så højt som årene 2000-2017 tilsammen.

Planen er, at det skal fortsætte ved at skrue op for forbedringer.

50 procent af overskuddet fra 2019 bliver således investeret i blandt andet yderligere forbedringer af dyreanlæg og gæsteområder.

Derudover arbejder Københavns Zoo på at finde 80-100 millioner kroner via drift og fundraising, hvilket skal sørge for, at haven i fremtiden bliver en af de fem bedste på verdensplan.

