Anmelderrost smørrebrødsrestaurant lukket på grund af brand

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En af hovedstadens bedst anmeldte smørrebrødsrestauranter, Restaurant Palægade, er lukket på ubestemt tid pga. brand.

Branden er opstået natten til onsdag og skyldes en kortslutning i en elinstallation. Ingen er kommet til skade, skriver Børsens gastronomiske redaktør Ole Troelsø på Facebook efter at have været i kontakt med ejerne. Lige nu lyder beskeden fra ejerkredsen, at restauranten vil være lukket på ubestemt tid, mens skaderne udbedres. I Hovedstadens Beredskabs døgnrapport fremgår det ikke, hvor omfattende branden har været, blot at der kl. 01.19 i nat var »ild i restaurant med røgspredning til ovenliggende etager«.

Restaurant Palægade, der ligger i det indre København ikke langt fra Amalienborg, drives af restaurantchef Simon Olsen, smørrebrødsjomfru Karina Pedersen og sommelier Rasmus Amdi. Stedet hører under den gastronomiske virksomhed, der også ejer michelinrestauranten Formel B, Uformel, Restaurant Sletten i Humlebæk m.fl.

Palægade er især kendt for et stort udvalg af sildeanretninger, og over årene har restauranten haft mere end 350 forskellige på kortet. I 2019 blev opskrifterne til 100 af disse samlet i et stort opslagsværk om lige netop den danske frokostklassiker, sildemaden.

Her i avisen skrev Politikens madanmelder i 2016, at Palægade nok er »det bedste sted at spise smørrebrød i Danmark«.

Det er endnu ikke lykkedes Politiken at få kontakt til restauratørerne bag, men ringer man til restaurantens hovednummer, oplyser en telefonsvarer, at alle med bookinger til Palægade vil blive kontaktet.

OPDATERES