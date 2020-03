Jensens Bøfhus og Gorm's Pizza lukker i hele landet

Automatisk oplæsning

En stribe restauranter lukker midlertidigt som følge af coronaudbruddet.

Det tæller blandt andet alle restauranter i kæderne Gorm's Pizza og Jensens Bøfhus.

Til TV2 oplyser Jensens Bøfhus, at alle 21 restauranter i Danmark bliver lukket.

Der vil udelukkende være mulighed for takeaway. Det afhænger af myndighederne, hvornår Jensens Bøfhus åbner restauranter igen.

Også Gorm's Pizza, der har restauranter i København, Aarhus, Roskilde, Kolding og Horsens lukker sine restauranter for nu.

Kæden, der beskæftiger cirka 200 medarbejdere, lukker som udgangspunkt restauranterne frem til og med 29. marts. Ledelsen har besluttet også at lukke for takeaway for at undgå enhver form for risiko for smittespredning.

Det oplyser Gorm's Pizza i en pressemeddelelse.

»Selv om det har uoverskuelige konsekvenser og truer forretningens eksistens at lukke restauranter og takeaway-salg, så vil vi ganske enkelt ikke sætte medmenneskers liv i fare«.

»Selvfølgelig gør det ondt på os alle. Men vi har kun øje for netop medarbejderne og gæsternes helbred lige nu«, siger direktør i Gorm's Pizza Christian Madsen i pressemeddelelsen.

Restauranterne Pluto, Retour og Gorilla - alle i København - har også valgt at lukke på grund af udbruddet, oplyser restaurantgruppen bag.

Restaurantgruppen afskediger 185 medarbejdere som følge af situationen, oplyses det i en pressemeddelelse.

