Læser til brevkassen: Jeg har lyst. Min kæreste har ikke. Hvad gør man så?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har mødt en utrolig fin og sød fyr, vi har været kærester i fire måneder og er stadig i gang med at lære hinanden at kende. Desværre er der en ting, som er begyndt at gå mig på. Han har sjældent lyst til sex. Jeg har forsøgt at snakke med ham om det. Det hjalp, men kun på den korte bane.

Vi er i vores bedste alder, nyforelskede, og jeg ved, at han er tiltrukket af mig Læser

Lige nu har vi sex måske en gang om ugen, hvis ikke mindre, hvor jeg gerne ville meget oftere. Vi er i vores bedste alder, nyforelskede, og jeg ved, at han er tiltrukket af mig. Alligevel påvirker det også min selvfølelse at blive afvist gang på gang, og jeg føler, at jeg ikke er god nok.

Hvad skal jeg gøre?

Kh den forvirrede pige

Gæsteredaktør Mathias Bundgaard:

Kære forvirrede

Der er hverken noget galt med din kæreste eller dig. Men jeres lystfrekvenser er forskellige, og det er selvfølgelig en udfordring.

Ugens gæsteredaktør Mathias Bundgaard Født 1990. Journalist på P1 samt vært på podcasts som ’Uafbrudt samleje’ på Heartbeats og ’Den første gang’ på Podimo. Bor med sin gravide kæreste, der pludselig er begyndt at holde lukket for det varme vand. Foto: Melissa Kühn Hjerrild

Et afslag på et knald kan tære på selvtillidskontoen, især i parforholdet, men du må ikke tro, at det skyldes, at du ikke er god nok. At han har mindre lyst til sex betyder nemlig ikke, at han har mindre lyst til dig. Og det skal han kunne få dig til at føle. Det skal være muligt at have forskellige behov uden at såre hinanden.

Det dur nemlig heller ikke, hvis sex bliver noget, han skal give til dig. Det kommer til at lyde som en tvungen licens til en kanal, han ikke gider se mere end en gang om ugen Mathias Bundgaard

Det dur nemlig heller ikke, hvis sex bliver noget, han skal give til dig. Det kommer til at lyde som en tvungen licens til en kanal, han ikke gider se mere end en gang om ugen. Koncentrer jer i stedet om at gøre det lækkert og nærværende, når I begge er i stødet.

Måske kan I finde andre sprøde måder at være intime på end lige samleje? Måske vil I åbne op for, at du kan få tilfredsstillet din lyst hos andre? Der er meget, I kan forsøge, før du må kaste håndklædet i ringen på grund af lidt for mange lidt for rolige nætter.

Først og fremmest skal I skabe et fælles sprog om jeres forskellige behov. Lad ham vide, hvad du føler, når han vender dig ryggen i dobbeltsengen. Og giv ham mulighed for at fortælle dig, hvorfor han ikke har den samme appetit som dig. Måske er du ikke den eneste, der er ramt på selvtilliden.

Kh Mathias

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære forvirrede

Jeg kan godt forstå din frustration, god sex i en kærlighedsrelation over længere tid behøver ikke et metaforisk løft fra min side for at lyde lækkert. Jeg har ligget i den samme seng –jeg ved, hvad det vil sige med en manglende intimitet som den, der har kilet sig ind mellem jer som en stakåndet kulde, der spænder for brystet. Der i nattemørket, hvor man med vidtåbne øjne forsøger at bore sig ind i en sovende ryg, der er lige så vågen, som man selv er det.​