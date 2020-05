Læser: Begik jeg mit livs største fejl, da jeg forlod min ekskæreste for tre år siden?

Automatisk oplæsning

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en 28-årig kvinde, der slog op med min ekskæreste for tre år siden efter lidt over et års forhold og et par års venskab forud for det. Bruddet var min beslutning og kulminationen af mange dårlige ting og nogle virkelig gode.

Jeg ville ønske, at jeg kunne spise en pille, som fik mig til at glemme ham, fordi jeg frygter, at han har fucket mit hjerte op for good Læser til brevkassen

De sidste tre år været præget af et stort savn til ham, og denne karantæne har ikke gjort mig mindre i tvivl. I går græd jeg mig selv i søvn, fordi hans Instagram tyder på, at han har mødt en ny.

Når jeg dater andre mænd, sammenligner jeg dem med ham, og jeg ville ønske, at jeg kunne spise en pille, som fik mig til at glemme ham, fordi jeg frygter, at han har fucket mit hjerte op for good.

Hvad skal jeg gøre?

Gæsteredaktør Johanne Kirstine Fall:

Dit savn efter din ekskæreste skal – som du selv er lidt inde på – ses i lyset af disse isolationstider. Vi er alle lidt kulrede, og det er ikke uden grund, at Instagram flyder over med råd om, at dette ikke er tiden til at tage kontakt til de kærester, vi allerede har frasorteret én gang.

Gæsteredaktør Johanne Kirstine Fall Født 1993, studerer teater og performancestudier ved Københavns Universitet. Debuterede i 2017 med romanen ’Der er altid nogen at befri’. Aktuel med romanen ’Om natten havet’. Foto: Nefeli Ginnerup Have

Jeg tror også, at dit savn skal ses i lyset af, at han har mødt en ny. Jeg er sikker på, at det er en anden og ny kærlighed, de deler, som ikke tager noget fra den relation, I havde sammen. Du har måske tænkt på din ekskæreste som en mulighed, selv efter du forlod ham, men hvis det virkeligt var den store kærlighed, så havde du nok gjort noget ved det i løbet af de forgangne tre år. Det gjorde du ikke, og nu er han ikke en mulighed mere.

Vi græder os alle sammen i søvn en gang i mellem over en, vi var kærester med for tre, seks eller 10 år siden Johanne Kirstine Fall, gæsteredaktør

Vi græder os alle sammen i søvn en gang imellem over en, vi var kærester med for tre, seks eller ti år siden. Det betyder ikke, at det ikke var rigtigt at slutte de forhold, og som du selv skriver, var jeres forhold præget af mange dårlige ting. Tag og fokuser på dem, og hvorfor du valgte ham fra, og husk på, at hun nu skal døje med alle hans fejl og mangler.

Det er et meget bekvemt sted, du har stillet dig, når du sammenligner alle dine dates med ham, for så lærer du jo aldrig en ny mand at kende, og det må man jo sige er risikofrit. Hold op med at stalke ham på Instagram, og sæt dig selv lidt på spil næste gang, du går på date.