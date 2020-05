Læser: Min bedste ven er spændende, smuk og giftig, og jeg er træt af at være hendes sidekick

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har et venskabskærlighedsdilemma.

Min bedste ven er en antihelt. Nærmere bestemt er hun Carrie Bradshaw. Hun er narcissistisk, spændende, i sine følelsers vold, rationel, selvcentreret, sjov, belæst, berejst, logisk, rebelsk, stridslysten. Smuk på den ekstreme måde, hvor jeg altid spørger hende, om hun ikke lægger mærke til, hvor mange øjne, der hviler på hende, når vi går ned ad gaden. Det gør hun ikke. Hun har den der forblændede kraft, hvor hver en bevægelse er smuk, betagende.

Min bedste ven er en antihelt. Nærmere bestemt er hun Carrie Bradshaw. Hun er narcissistisk, spændende, i hendes følelsers vold, rationel, selvcentreret, sjov, belæst, berejst, logisk, rebelsk, stridslysten Ugens spørger

Hun er lunefuld, altid i opposition, altid interessant. Hun vandrer fra forhold til forhold og efterlader sig forvirrede mænd, der bryder deres hjerne med, hvad der gik galt. Og nu er det min tur. Efter at have tilbragt ekstrameget tid sammen i karantænen er nogle ting gået op for mig. Vores forhold er blevet giftigt, synes jeg. Jeg er med jævne mellemrum i tvivl om hun overhovedet kan lide mig, eller om jeg i virkeligheden kunne være hvem som helst, der gider være vidne til hendes liv. Jeg er træt af at være hendes terapeut. Jeg er træt af at være sidekick.

Mine spørgsmål er: Hvad stiller man op, når man er den sjove, grimme, kloge, men også konfliktsky, veninde i fortællingen? Bør jeg slå op med min bedste ven, og i så fald hvordan?

Kærlig hilsen

Ugens gæsteredaktør Molly Balsby Digter. Født 1993. Uddannet fra Forfatterskolen og Københavns Universitet. Udgav i 2018 digtsamlingen ’Ponyprivilegiet’ på forlaget Basilisk. Bor på Amager med sin kæreste. Foto: Anders Brun Richter

Gæsteredaktør Molly Balsby:

We should all be Mirandas, hvis verden var ideel. Men sådan forholder det sig ikke. Nogle af os fylder bare lidt mere. Jeg synes, din veninde lyder vidunderlig, men måske er det mest, fordi jeg kan se en del af mig selv i hende, jeg er også selvcentreret og i mine følelsers vold. Men jeg vil anerkende, at sådan nogle som os i perioder kan være svære at være venner med.

Podcast Lyt til brevkassen I øjeblikket udkommer Ibyens Brevkasse også som podcast i en coronaspecial. Lyt til alle afsnit her.

Selvfølgelig er det et reelt problem, hvis du ikke føler, det er en god relation, og i dette tilfælde ville jeg lave en strategisk tilbagetrækning. I ’Sex and the City’ siger den forhadte Carrie på et tidspunkt til sine veninder: »I don’t need therapy, I have you guys!«, hvilket er totalt problematisk. Man skal ikke agere permanent terapeut for sine venner. Din veninde skal have muldvarpen op af lommen og betale for sin terapi ligesom alle os andre.

Din veninde skal have muldvarpen op af lommen og betale for sin terapi ligesom alle os andre Ugens gæsteredaktør Molly Balsby

Men altså, der findes mange former for venskaber. Hele ideen om at slå op med en ven har jeg det dog svært ved. Det peger jo på en idé om monogami i venskabet, hvilket er en kæmpe misforståelse. Venskaber skal ikke eksistere på parforholdets præmisser. For at være venner, behøves man jo ikke nødvendigvis at være hinandens soulmates (selv om netop ’Sex and the City’ igennem seks sæsoner postulerer det modsatte).

Så smid venindehalskæden i havet og lad være med at ligge dit hjerte i hendes smukke hænder. Vær en polyamorøs veninde. I stedet for at være hendes sidekick, skal du måske blot være hendes sidechick. Så kan du få alt det sjove uden at skulle tage opvasken.

Kh. Molly