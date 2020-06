Legendarisk kro bliver til Old Irish Pub

Automatisk oplæsning

Det er en af Danmarks ældste kroer.

Damhuskroen på Roskildevej i Rødovre har gennem 250 år været hjemsted for festglade og øltørstige gæster. Det bliver den nok ved med at være, men nu bliver det under nyt navn og med nye ejere.

Peder og Kristian Blak, stifterne af kæden Old Irish Pub, har købt Damhuskroen, og den bliver dermed den toogtyvende Old Irish Pub på dansk grund.

De nye ejere fortæller, at de har været på udkig efter et sted præcis som Damhuskroen.

»Den vestlige del af hovedstaden har alt for længe manglet et samlingspunkt. Det her fantastiske lokalområde er blevet nedprioriteret, og vi mener, at det er en fejl at overse potentialet. Derfor har vi længe været på jagt efter den rette mulighed for at tilbyde vores produkt til alle de mange københavnerne, der har deres hverdag her,« siger Peder Blak, administrerende direktør, i en pressemeddelelse til TV2 Lorry.

En kro med historie

Damhuskroen har stået til salg i mere end to år, og det er ukendt hvad kroen er blevet solgt til. Rødovre Lokalnyt har tidligere skrevet, at der skulle 25 millioner på bordet for den historiske bygning.

Bygningen ved Damhussøen har eksisteret siden begyndelsen af 1600-tallet, hvor Christian 4. fik opført et vagthus, så en opsynsmand kunne vogte over dæmningen.

Dog varede det ikke længe, før der blev drevet kro uden tilladelse. Den ulovlige kro fik navnet Langvejs Damhus, indtil Christian 4. i 1757 giver kongeligt privilegium til at kroen kan drives officielt.

Gennem tiden har kroen været et populært samlingssted, der har arrangeret baller, amatørteater, juletræsfester og enkeballer. Kroen har gennem tiden haft forskellige ejere. Blandt anden erhvervsmanden Niels Lorentzen og den kendte bakkesangerinde Dot Wessman, der ejede stedet med sin eksmand, Tommy Wessman.

Indtil nu har kroen dog altid heddet og været kendt som Damhuskroen. Men når sommeren er forbi, er det altså Old Irish Pub man aflægger besøg hos.