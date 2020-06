Tip til din uge: København har fået en ny kunstcafé

Automatisk oplæsning

Lyt!Fra 1.-4. juli har DR arrangeret en række koncerter under navnet Sommerscenen. Det sker i DR Byens Studio 2, hvor du kan opleve navne som Bremer/Mccoy, Artved & Artved og Novo Quartet. Flere artister går på scenen hver aften, så line-uppet bliver fragmenteret: jazz møder klassisk, og både nordisk folkemusik, tango og improvisation bliver præsenteret i løbet af de fem koncerter. Alle billetter koster 80 kroner, og du kan finde det fulde program her.

Lyt!Igen i år vender Reffen tilbage med deres koncept Reffen Tirsdagsjazz, der byder på up-coming jazz-talenter fra den danske jazzscene. Radiovært og jazz-connoisseur Jonas Visti har været med til at sammensætte er lineup, der spænder bredt over jazzens mangefacetterede udtryk. Du kan blandt opleve navne som Astrid Engber, Oilly Wallace & Johannes Wamberg. Det sker hver tirsdag sommeren over fra klokken 17 på Reffen. Du kan se det fulde line-up her.

Spis!Når du alligevel er forbi Tirsdagsjazz på Reffen, kan du besøge Refshaleøens splinternye sommerkiosk. Kiosken er en del af et større sommerprogram af Copenhagen Contemporary, hvor CC Kiosk vil levere bæredygtig mad og drikke hele sommeren til glade gæster. Der vil blandt andet være mad fra Cofoco, cocktails og drikkevarer fra Empirical og Mikropolis, og du kan også tage et kig ind på de to nyåbnede udstillinger med blandt andre David Shrigley. Læs mere her.