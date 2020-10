Hvorfor flokkes kokkene i den nye bydel? Tacodronningen Sanchez åbner ny restaurant

Fakta

Rosio Sanchez

Rosio Sanchez (f. 1984 i USA) flyttede i 2010 til København for at blive souschef og dessertkok på Noma, som hun i 2015 forlod for at åbne tacoboderne Hija de Sanchez i Torvehallerne og i Kødbyen samt restauranten Sanchez på Istedgade.

Åbner nu sammen med køkkenchef Donaldo Delgadillo restauranten Hija de Sanchez Cantina på Hamborg Plads 5-7 i Nordhavn. Restauranten holder åbent frokost (11-15) og aften (17-21.30) onsdag til søndag – i åbningsugen dog kun til aften og med forbehold for ændringer efter coronasituationen. Efter planen skal det inden for få uger også blive muligt at købe takeaway.

