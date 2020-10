Klumme: Den tidligere overborgmester ligger ned. Men Buddha og Lykke-Per kan måske hjælpe?

Som den flinke og flittige klummeskriver, jeg forsøger at være, tænkte jeg, at jeg hellere måtte forlade lejligheden og gå en tur ud i den. Altså i byen, når det nu er navnet på sektionen, hvor klummen bliver trykt.

Efter hundred meter passerede jeg kiosken Vinderhjørnet, der har sloganet ’Stedet, hvor vindere mødes’, skrevet hen over facaden. Ganske passende, hvis det virkelig er tilfældet, men al statistik peger på, at det nok er flere tabere, der mødes der. Og nej, det er ikke nedsættende ment, men Danske Spil laver et solidt overskud, så medmindre det er i netop denne kiosk på hjørnet af Dybbølsgade og Sønder Boulevard, at uforholdsmæssigt mange af vinderlottokuponerne bliver solgt, ville det nok være mere korrekt at omdøbe kiosken til Taberhjørnet.

Det kan selvfølgelig også være, at sloganet hentyder til Livets store lotteri, og i så fald er jeg mere i tvivl om den forholdsmæssige fordeling mellem vindere og tabere. Juryen er vist stadig ude og votere.