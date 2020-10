Historisk dansk slot hyrer ny kok i michelinkøkkenet

Mange håber nok på, at årsskiftet til 2021 markerer en ny begyndelse.

Og det kommer den helt konkret til at gøre på michelinrestauranten på det historiske Dragsholm Slot i Nordvestsjælland. Restauranten har per 1. januar 2021 ansat kokken Jeppe Foldager som ny køkkenchef, oplyser slottet i en pressemeddelelse.

Den 34-årige Jeppe Foldager overtager gryderne efter kokken Claus Henriksen, der har stået i spidsen som køkkenchef i de seneste 13 år. Det var Henriksen, der i i 2017 hev en michelinstjerne til Dragsholm.

Foto: Louise Herrche Serup Jeppe Foldager bliver ny køkkenchef på Dragsholm Slot.

Den nye køkkenchef, Jeppe Foldager har gastronomisk erfaring fra stillinger som souschef på Søllerød Kro, Alberto K og Restaurant Kanalen. Han har også været en del af Bocuse d’Or, hvor han i 2013 vandt sølv.

Farvel til Claus Henriksen

Dragsholm Slot er udover en restaurant også et hotel og et populært sted at besøge for både danske og udenlandske turister, der kommer for at opleve slottets historie, der er et af Danmarks ældste, naturen og den berømte restaurant.

Foto: Peter Hove Olesen Claus Henriksen.

»Claus (Henriksen, red.) har gjort et fantastisk innovativt arbejde og i den grad taget slottets kultur og historie til sig, ligesom han dygtigt og ambitiøst har samarbejdet med de lokale avlere om råvarer og forædlede produkter. Her har Claus indfriet vores ambitioner om at skabe et unikt terroir-køkken til slottet«, siger slotsejer Mads Hylleholt Bøttger i pressemeddelelsen.

»Jeppe har ambitioner, der matcher slottets og har stor appetit på at gå om bord i slottets fortælling og glæder sig til at komme ud hvor rødderne bor og gror. Vi har fulgt Jeppes arbejde gennem mange år og er sikre på, at hans formåen i køkkenet, slottets stærke fortælling, de gode råvarer og vores mange dygtige medarbejdere kan føre os mod nye mål og horisonter«.

Jeppe Foldager begynder på Dragsholm 1. januar 2021.