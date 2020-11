Ny drukleg: Bund en Fernet-Branca, hver gang Mette Frederiksen taler udenom

Citat

»Busten kom jo tilbage, godt nok i en nyfundet form«

Sagt af nu fyrede institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld, efter at hun havde skubbet en buste af Frederik V i havnen. »Nyfundet form« – det, Listen vil sige, næste gang den kører sin Citroën ind i siden på den Audi A6, der står parkeret foran Kopenhagen Fur.

Farvel’

Busten vs havet

»Det er at SIDESTILLE MED ISIS’ ØDELÆGGELSE AF MONUMENTER I MESOPOTAMIEN!«, hylede kommentatorer om denne inderligt ligegyldige, kunstnerisk ubetydelige gipsafstøbning af et for længst glemt røvhul af en konge. Alene det, at man ikke aner, om det udtales buste eller byste. Havet kalder, Frederik.

Nyskabelse

Statsminister-drukleg

Hvor man bunder en Fernet-Branca, hver gang statsminister Mette Frederiksen taler udenom i minksagen. Opfundet af Brian Weichardt og Joachim B. Olsen.