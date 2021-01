Topkok forlader dansk Michelin-restaurant

I de seneste fem år har køkkenchefen på Hotel D’Angleterres et-stjernede Michelin-restaurant, Marchal, heddet Andreas Bagh.

Men nu er det snart slut.

Den 34-årige kok forlader nemlig restauranten på Kongens Nytorv med udgangen af februar 2021.

Det oplyser Marchal på Instagram.

Foto: PR Andreas Bagh fotograferet ved sin tiltrædelse i 2016.

»D’Angleterre har givet mig de fem bedste år i min karriere. Fantastiske år, hvor jeg er vokset professionelt så vel som personligt«, lyder det i en kommentar fra Andreas Bagh, der i opslaget ikke melder noget om sine fremtidige planer.

Seks hjerter i Politiken

I 2014 blev Marchal tildelt en Michelin-stjerne under køkkenchef Ronny Emborg. En stjerne, som Andreas Bagh har bibeholdt, siden han tiltrådte i 2016.

Med Andreas Bagh ved roret fik Marchal i 2019 seks hjerter af Politikens madanmelder, der blandt andet skrev: »Jeg ved ikke, hvor man ellers skal gå hen i Danmark for at opleve klassisk fransk håndværk på det her niveau«.

Under coronanedlukningen har Marchal også imponeret med en takeaway i topklasse.

Frank Henriksen, Director of Food and Beverage på Hotel D’Angleterre, oplyser i meddelelsen på Instagram, at man i øjeblikket leder efter en afløser til Andreas Bagh.

