Tivoli poster flere millioner i ny stor forlystelse

I fremtiden kan der blive grund til at skrige over andet end den sjove rutsjebanetur under besøget i forlystelsesparken Tivoli i København.

Tivoli har nemlig besluttet at lave et såkaldt scaryhouse med skuespillere. Her får gæsterne mulighed for at bevæge sig igennem 150 meter uhygge.

Den uhyggelige rute, som går gennem 12 rum er fordelt på 800 kvadratmeter, og finder sted i H.C. Andersen Slottets kælder. Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Om forlystelsen Villa Vendetta Tivoli skriver om den nye forlystelse: »Når dørene åbner for Villa Vendetta, kommer gæsterne på en rejse, hvor de får testet deres mod af i villaens mørke kroge. Historien går på, at der i mange år har boet en familie i H.C. Andersen Slottets kælder, som efter mange års arbejde i Tivoli er blevet glemt. Ingen ved rigtig, hvem de er, men en ting er sikkert, og det er, at årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge, som alle bør holde sig langt fra. Noget som gæsterne snart vil erfare, når de i en futtogsformation går gennem familiens hus, sådan at chok og forskrækkelser flyder fra krop til krop og ingen slipper for at mærke gyset. Turen går først igennem den hjemsøgte herskabsvilla, og har gæsterne modet til at gå planken ud, ender de i en skummel kælder, hvis hemmeligheder ikke røbes her«. Vis mere

Største scaryhouse i landet

Ifølge Tivoli bliver det ’Danmarks største permanente scaryhouse med skuespillere’.

Tivoli investerer ’et tocifret millionbeløb’ i oplevelsen, hedder det i pressemeddelelsen.

Havedirektør i Tivoli Kasper Schumacker siger, at det i mange år har været et ønske at få et permanent scaryhouse med skuespillere i Tivoli.

»I dette projekt skaber vi en uhyggelig oplevelse, men også noget som bringer smilet frem på læberne«.

»Vi arbejder intenst med opgaven og ser frem til at åbne og få lov til at skræmme gæsterne med en unik oplevelse i et scary-miljø, hvor vi har allieret os med internationalt kendte skræmmespecialister«, siger han i pressemeddelelsen.

Oplevelsen ventes at være klar til Tivolis sommersæson i 2021.

ritzau