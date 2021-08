Selv en en tur i Netto kunne rippe op i sorgen: »Seriøst, det er jo bare et åndssvagt stykke kødpålæg«

Da Nanna Bachmand fik knust sit hjerte, drev det hende til vanvid, at kærligheden til ekskæresten ikke gik over. At hun stadig fantaserede om at have ham med til fredagsbaren, i Netto, overalt faktisk. På Refshaleøen gav åbne vidder og stiv kuling en pause fra vanviddet.