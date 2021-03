Ibyen tipper: Noma udlodder 100 gratis middage

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

FEJR! Påsken er på vej, og det er tid til påskefrokost, som mange af byens spisesteder tilbyder to-go. Et af dem er den flydende Restaurant Vanvid i Sydhavnen, som langfredag og lørdag i påsken tænder op i grillen og inviterer på økologisk påskelam, der serveres som »varm lammeret med kartoffelsalat og grillede, biodynamiske grøntsager eller som lækker lammeburger med yoghurt og porre«. Derudover vil der være kolde to go-fadøl fra Nørrebros Bryghus og et udvalg af biodynamiske og økologiske vine. Se mere her, og få overblik over flere af byens takeaway-påskefrokoster her.

DRIK! Kaffebarer er der rigeligt af, men det er ikke hver dag, der åbner et nyt tehus i København. Men i ly af coronamørket har et lille japansk tehus slået dørene op i Blågårdsgade på Nørrebro.

Butikken kalder sig io (som på japansk betyder ’eneboerhytte’), og herinde kan du blive klogere på matcha, sencha, gyokuro og alle de andre japanske tespecialiteter. Langt det meste af teen hos tehuset, der har åbent onsdag til søndag, er pesticid- og kunstgødningsfri. Du kan smutte forbi og smage dagens te eller bestille fra deres hjemmeside her. Er du tørstig efter mere te, kan du kigge med i guiden her.