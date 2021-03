Undrer du dig over de mærkelige plakater i Københavns gader? Der er en forklaring

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

SE! Undrer du dig over de sære plakater med citater som ’Abrikostræerne findes’, ’Huden findes’ og ’Begejstringen findes’ i Københavns byrum? Der findes en forklaring. Kulturorganisationen Golden Days har igangsat en kampagne, #kulturenfindes, hvor de med en plakatserie vil minde om, at kunsten og kulturen stadig eksisterer, selv om den har været lukket ned i snart tre måneder.

Og ja, hvis du synes, ordlyden lyder bekendt, gættede du rigtigt - citaterne refererer til Inger Christensen og er hentet fra hendes digt ’Alfabet’. Motiverne er stillet til rådighed af kulturaktører som Statens Museum for Kunst, VEGA, Louisiana og Glyptoteket. Plakaterne kan opleves hele marts i Indre By. Den fysiske udgave af Golden Days 2021, der har Antikken som tema, forventes at blive afholdt 3.-19. september.

SPIS! Nordhavn får nu også sin egen streetfood-destination. Fredag åbner nemlig det nye Street Food Docken i Nordhavn med udsigt direkte ud til Øresund. Det nye sted reklamerer med mad for enhver smag - blandt andet mexicanske tacos, burgere, pastaretter, indiske og thailandske retter. Og der også lidt til den søde tand i form af desserter fra en dessertvogn, og lidt til de tørstige i form af forskellige øl, vin, cocktails eller varm kaffe. Der vil være åbent alle dage fra kl. 11 til 20. Læs mere på deres Facebook-side her.

SPAR! Red et overskudsmåltid, spar penge og lad dig overraske med Too Good To Go og Irma’s lykkepose, der bliver uddelt i en foodtruck forskellige steder i København i denne uge. Konceptet går ud på, at du i en foodtruck, der løbende vil skifte lokation, kan købe en lykkepose med overskudsvarer fra Irma til en bestemt ret - hvilken finder du først ud af, når du har købt den.

Er du ikke til overraskelser, kan du på deres Facebook-event få daglige hints om, hvad ’Dagens overskudsret’ er og finde foodtruckens præcise lokation. Den starter ud foran Irma på Islands Brygge, hvorefter den rykker til forskellige steder på Frederiksberg ugen ud.