Efter kæmpevækst i et år: Pizzakæde er gået konkurs

Efter en start i stærk medvind i 2019, hvor pizzarestauranten Pizza Hytten blev kåret som den bedste pizza i Aarhus, er vindretning nu vendt.

Kæden er nu gået konkurs.

»Det er corona, der er årsagen. Vi har ikke haft mulighed for at få adgang til hjælpepakkerne, fordi mange af vores restauranter er meget nye,« siger Qasem Ziar, kædens direktør, til finans.dk.

Pizza Hytten slog sig op på italiensk ophav, italienske råvarer og sydlandsk stemning i deres restauranter - et koncept, der hurtigt blev populært.

Restauranten har fire filialer i Aarhus, en i København, en i Randers, en i Horsens, to i Aalborg og en Kolding.

Det hele begyndte med en filial i Guldsmedegade i Aarhus i 2019. Det er altså gået rigtig stærkt.

Det er restauranterne i Aarhus og København, der lukker. De øvrige fem er franchise-tagere, det vil sige, at de er individuelt drevet under kædens navn, og er derfor ikke ramt af konkursen.

Kritik af markedsføring

Pizza Hytten har i sin korte levetid nået at være omdrejningspunkt for en sag om dårlig fødevaresikkerhed og oppustet markedsføring. Eksempelvis kom det frem i Ekstra Bladet, at kæden, der bygger på fortællingen om at være startet af en siciliansk familie, der var flyttet til Aarhus, ikke kun brugte italienske råvarer, som de påstod.

Ifølge finans.dk blev Pizza Hytten drevet af Qasem Ziar gennem virksomheden Food Alien, der også stod bag burgerkæden Burger Shack.

Burger Shack havde en lignende sag med problemer med fødevaresikkerheden og misvisende markedsføring.

Ekstra Bladet kunne afsløre, at Burger Shack havde fået sure smilyer af Fødevarestyrelsen og bøder for forkert håndtering af madvarer.

Så sent som i begyndelsen af året har Pizza Hytten åbnet nye restauranter i både København og Aalborg.

Pizza Hyttens konkurs er bare en ud af de seneste i en presset restaurationsbranche.

Så sent som i forgårs kunne den aarhusianske Michelin-restaurant Gastromé melde, at de også var gået konkurs.

Vores iByen-redaktion har lavet en hel liste over spisesteder, der er lukket under coronapandemien, som du kan se herunder.