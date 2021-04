Ibyen tipper: Der findes en smutvej til dig, der vil til en ægte livekoncert allerede nu

Lyt!Indendørs spillesteder åbner først 6. maj, men allerede nu kan du få et sneak peek på, hvordan livet med livemusik bliver med de daglige (gratis!) koncerter i Pumpehusets Byhaven, der netop er genåbnet. Godt nok har du overværet en onlinekoncert og hørt et par højskolesange fra altanerne i din boligblok, men ingen af delene kan rigtig sparke gang i dopaminniveauet. Selv om du skal headbange siddende, garanterer vi, at dine indre organer danser lystigt, når Byhaven sætter fut i fejemøget med en række upcoming navne .

Med solskin i sigte, fadøl, madbod fra Hooked er der god grund til tjekke koncertprogrammet, der findes her. Da alle koncerter og servering foregår udendørs, behøver du hverken bordbestilling eller coronapas. Men husk mundbindet til når du skal på toilettet.

Byhaven. Gratis adgang. Studiestræde 52, København K.

Se!Du er faldet godt til rette i den digitale kunstverden og er i fuld gang med at købe dig fattig i diverse kryptokunstværker. Alligevel stikker du snuden forbi Charlottenborg, der lige nu viser de dimitterende akademistuderendes eksamensudstilling. Det er jo meget god stil at vise flaget en gang imellem og pleje netværket, tænker du – og, nå ja, fejre de nyudklækkede kunstnere. Du har allerede øvet dig i, hvordan du kan lade, som om du fotograferer kunstværkerne, mens du i virkeligheden tjekker kursen på dine bitcoins, og hvad der kan blive dit næste digitale aktiv.

’Afgang 2021’. Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K.

Spis!»Puha ... endelig«, tænkte du, da restauranterne igen måtte åbne. Fredag efter fredag har du famlet i blinde, når du har skullet kokkerere et overdådigt fredagsmåltid for kæresten. Endelig kan du trække vejret og smide forklædet i ringen – hvis du altså kan finde hoved og hale på regler om bordbestilling, coronapas og 30-minutters reglen.

Foto: Emma Sejersen

Hvis du helt har glemt, hvor de gode restauranter er, kan du blive inspireret ved at læse, hvor vores madanmelder skal indhente det tabte i genåbningsdagene. Eller du kan læse, hvor 10 københavnerne med forskellige nationale baggrunde går hen, når de savner mad fra deres hjemland. Velbekomme.

Læs! Mens de fleste andre har glemt alt om læsning og ikke har kunnet snakke om andet end at drikke kolde fadøl på værtshuse, komme til fodboldkamp eller spise ude, savner du bare at nusse rundt på dit lokale bibliotek.

Foto: Aleksander Klug/Aleksander Klug

Folkebiblioteket må siges at være dit andet hjem, og du har haft genåbning af boglageret stående øverst på hitlisten. At komme ind på biblioteket er lidt ligesom at træde ind i en ny (læs: gammel) verden, hvor tingene går lidt langsommere, hvor ingen er stressede, og hvor ingen kan huske koden til deres lånerkort. At læse er at leve.

Skål! Du har ikke turdet sige det til nogen, men fuck, hvor er fredagsbar over Teams kedeligt og cringe. Endelig slipper du for at fakeet alt for stort smil, når nogen siger fredagsbar, for denne gang betyder det faktisk øl på et værtshus, hvor du kan klinge glas med andet end et webcam. Book et bord på din favoritbodega - for eksempel Bar i Kronborggade - så du slipper for 30-minutters reglen! Skidegodt bliver det, men du ved også, at din sunde coronadiæt og livsstil nu henlægges, og at aftensmaden altid ender med at blive et pizzaslice fra 7-Eleven, som du meget uelegant forsøger at fortære på vej hjem på cyklen.