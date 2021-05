Historisk hjørne på Vesterbro får nyt liv: »Det er altid nogen, der kender nogen, som kender nogen, der var her. Sjovt nok«

Michael Bank Christoffersen, artistic director hos Brigade Gallery, hvad er det særlige ved jeres sted?

»Vi er både et galleri, café og butik. Vi laver solo- og gruppeudstillinger, sælger kunst, kaffe, kunstbøger, magasiner, teoribøger. Vi vil kort sagt gerne give vores kunder mulighed for at fordybe sig i kunsten på flere måder og efter eget behov. Butikken er på den måde også et rum for at sælge produkter, der ikke bare er den dyre kunst«, siger Michael Bank Christoffersen

»Der er meget historie her på stedet. Det er fødested for Adam Oehlenschläger, og så var det en flugtrute for modstandsbevægelsen under krigen. De lavede en faldlem, der gav adgang til kælderområdet. Og så har pornobiografen Hawaii Bio også tidligere ligget her. Vi håber at kunne bygge videre på al den historie, der knytter sig til adressen, men ud over at vi kalder vores videorum Hawaii Bio, og at navnet stadig kan træde frem i ruderne, når det er fugtigt, er det ikke fortiden, der presser sig på. Der var heller ikke så meget tilbage af de gamle rum, da vi flyttede ind, fordi lejerne før os havde fjernet de fem lag gulvtæpper, som var blevet lagt i Hawaii. Men en del folk, især mænd, kender til historien. Ikke at vi får så mange personlige anekdoter. Det er altid nogen, der kender nogen, som kender nogen, der var her. Sjovt nok«.

»Vi arbejder med et internationalt udblik. Både i forhold til unge og etablerede kunstnere. Vores tanke er, at den danske kunstscene er meget mere, end hvad der sker i Danmark, og det har været vigtigt for os ikke bare at begrænse os til det danske marked, også fordi vi ikke vil gå vores danske kollegaer i bedene«.