København får stor udstillingspark for fotografi

Et fotografi, der gjorde indtryk. Måske har du allerede et specifikt et i tankerne? Et, som får dig til at trække på smilebåndet eller måske kan mærkes i maven.

Smukt, grimt, sjovt, uretfærdigt eller noget helt femte. Fotografi kan sætte spor, og fra 3. til 30. juni kan man igen opleve danske og internationale fotografer på Nordens største fotofestival, der afholdes på Refshaleøen.

Det sker, når Copenhagen Photo Festival vender tilbage, efter at de sidste år måtte aflyse på grund af corona.

Som noget nyt udvider festivalen i år deres udstillingsrum og omdanner Refshaleøen til det, festivalen kalder verdens første udstillingspark for fotografi. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Parken kommer til at ligge på den gamle bedding, hvor B&W i sin tid byggede skibsskrog. På de 4.000 kvadratmeter skal festivalen i samarbejde med etablerede arkitekter, designere og arkitektstuderende, så det i samspil med omgivelserne skal invitere til forskellige måder at tilgå og opleve fotoudstillingerne på.

Fotograf Nanna Navntofts billeder er nogle af dem, du kan se på Copenhagen Photo Festival. Foto: Nanna Navntoft

Nye skud på fotostammen

I pressemeddelelsen skriver arrangørerne, at ambitionen er at »udforske nye måder at udstille fotografi på og skabe en fysisk platform for nytænkning af fotokunsten – både den dokumentariske og den kunstneriske«.

Festivalen byder på ni internationale fotoudstillinger, talks, musik og events. Derudover teamer festivalen i år op med det europæiske fotografinetværk Futures, hvor de zoomer ind på nordiske upcoming fotografer. De har udvalgt fem fotografer, en fra hvert af de nordiske lande, Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, som man kan opleve på festivalen med soloudstillinger og ved artist talks.

Det er 11. gang festivalen afholdes, og i 2019 rykkede festivalen sit udstillingscentrum til Refshaleøen.

Programmet kan findes på Copenhagen Photo Festivals hjemmeside.