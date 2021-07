Ibyens Kærlighedsbrevkasse Sommeredition #1:»Folk skal bare kigge på mig med et løftet øjenbryn, så tror jeg, vi skal giftes« Sommeredition #1:»Folk skal bare kigge på mig med et løftet øjenbryn, så tror jeg, vi skal giftes« Sommeredition #1:»Folk skal bare kigge på mig med et løftet øjenbryn, så tror jeg, vi skal giftes« Henter… 43:22

Ibyens Brevkasse er tilbage som sommerpodcast!

Første afsnit er optaget live til fredagsbar i Pressen.

Radiovært Mathias Helt, journalist Zissel Astrid Kjertum-Mohr og mememager Sebastian Lynggaard aka @herligesvend var inviteret til at svare på gæsternes spørgsmål.

De når blandt andet at snakke om venner, der er forelskede, hvordan man ved, om mænd vil én, og hvornår det er okay at tage på første date, efter at man er gået fra sin kæreste.

Og må man gerne flygte fra sin ensomhed ved at gå på datingapps?

Journalist Zissel Astrid Kjertum-Mohr Radiovært Mathias Helt Mememager Herlige Svend AKA. Sebastian Lynggaard

Ja, svarede et enigt panel, og Sebastian Lynggaard sagde:

»Lad være med at være bange for, om du flygter fra ensomheden. Det gør vi alle sammen, hver dag«.

Hør det og mange andre gode råd i første afsnit af denne sommeromgang af Ibyens Brevkasse.