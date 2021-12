Du savner at rejse ud i verden. Her er den perfekte kur

Vintermørket har for længst sænket sig over byen, og udlængslen kan let sætte sig i dig. Men selv om du måske har udsigt til lidt juleferie, kan der være mange grunde til, at du ikke kan suse ud i verden lige nu, så her guider vi dig til en weekend, hvor du kan udleve din indre verdensborger midt i København.

Du har allerede booket forårets weekendtur til det franske, hvor du skal genforenes med landet, som du altid har været overbevist om, at du bare må have rødder i. Du og et par venner skal derfor et smut på Vinhanen og smage deres bud på den franske gløggvariant, vin chaud.