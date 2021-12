Jeg har aldrig været forelsket i min kæreste

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvor forelsket skal jeg være i min kæreste? Jeg har været sammen med ham i halvandet år, og har altid været glad for ham, men aldrig været forelsket i ham. I starten tænkte jeg, det kunne komme, men flammen er aldrig blusset op. Jeg er meget glad for ham og for, at det er et seriøst forhold. Men jeg ved, hvordan jeg har det, når jeg er forelsket, og det er simpelthen ikke til stede her.

Hvor forelsket skal jeg være i min kæreste? Ugens spørger

Gør det noget? Og er det, fordi jeg er voksen (midttrediverne) og måske bare ikke skal falde helt på halen over folk længere? Jeg har jo dårlig samvittighed, fordi det virker, som om han er forelsket i mig. Jeg kan også godt være bange for, at jeg pludselig forelsker mig i en anden.

Kærligst

Den uforelskede

Lyt med Brevkassen som podcast Ibyens Brevkasse er tilbage som podcast! I december får brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. Hør de seneste afsnit her:

Gæsteredaktør Lotte Kirkeby:

Kære uforelskede