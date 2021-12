Mit bedste råd til et knust hjerte handler om Lalandia

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg kæmper for tiden med en slags forpint hjertesorg, hvor det, der sørges over, er håbet om fremtiden. Drømmene om lækre dinner dates, ture i teatret og grin over brune værtshusborde med fælles venner, mens man sidder og holder i hånden.

Hvordan sørger man og kommer igennem, når det, man sørger over, er alt det, der ikke skal blive? Ugens spørger

Jeg har haft en fyr på min kærlighedsradar i langt over et år. Vi er i hinandens perifere vennekreds og er, hver gang vi har været til fælles arrangementer, endt med at have lange samtaler alene fra de andre, har kysset og knaldet en enkelt gang. Men vi løber ind i det forbandede begreb ’dårlig timing’. En lang historie kort: Jeg er endt med at sige, at vi ikke skal have kontakt. Lange snapperier og hyggeligt DM-’slideri’ nytter ikke noget, når konceptet dårlig timing er meldt ud, og han har givet sine meget gode grunde til, at det ikke er vores tid. For at beskytte mig selv har jeg altså sagt stop.

Lyt med Brevkassen som podcast Ibyens Brevkasse er tilbage som podcast! I december får brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. Hør de seneste afsnit her.

Men hvordan kommer man over alle illusionerne? Hvordan sørger man og