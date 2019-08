Ingen invitationer? Her er guiden til dig, der vil med til modeugen i København

Copenhagen Fashion Week er normalt kun for særligt inviterede. Men der er masser af muligheder for at komme tættere på ugens deltagere.

1 Kombucha og genbrug

Ganni lancerer en ny service, hvor de tilbyder kunderne at tage gammelt tøj retur. Alt tøj, også det, der ikke oprindeligt er fra Ganni, kan indleveres og vil blive sorteret og genbrugt, enten som tøj eller til fremstilling af nye materialer. I Double Love Kiosken vil det også være muligt at købe gamle Ganni-styles, som har fået et skud love af designer Ditte Reffstrup og hendes team.

Skindergade 5. 7,-10. august, ons.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16

Under modeugen vil Ganni også en have bar, hvor gæster fra modeugen og andre nysgerrige kan få sig en sjus og en svingom, når venner af huset dj’er. Man kan købe øl og kombucha fra mikrobrygget Klint & Bro, som parret Eddie Klint og Louis Bro står bag.

Ny Østergade 15. 7.-9. august, ons. kl. 16.30-22, tor.-fre. kl. 16.30-20

2 Åbningsshow for alle

Internetbutikken boozt.com holder modeugens åbningsshow, der finder sted i Forum, og som med 3.000 tilskuere klart er modeugens største. Alle kan deltage, hvis de betaler 99 kroner for billetten. Showet adskiller sig foruden ved sin størrelse også ved, at det er såkaldt true to season, altså viser tøj, der kan købes i butikkerne (og online!) netop nu, hvor resten af modeugens show jo viser SS20-kollektionerne. Altså det tøj, der kommer til salg efter jul.

Forum, 5. august kl. 16.30-18.00, billetter koster 99 kr.

3 Modecafé

Fashion Exclusive, der er nogle af modeugens hemmelige helte, og som står bag produktionen af en række shows, åbner for modeugen Fashion Cafe, der er åben for alle i dagtimerne. Og i bedste bæredygtige ånd afsluttes Fashion Cafeen lørdag kl. 14-17 med et zero waste-arrangement, hvor tanken er, at alt skal spises og drikkes helt op.

Kronprinsensensgade 4, man.-fre. kl. 9-18, lør. kl. 9-17

4 Plus det løse

Vil man hellere bare hænge ud i yderkanten af modeflokken, er det værd at huske den gode gamle grundregel, der selv efter forbløffende mange sæsoner gælder i en branche, der elsker det nye, nemlig: Gå efter Frederik Bille-Brahe. Apollo Bar på Charlottenborg er stadig smart, og hans nyeste sted, Babylon i Søpavillonen, er allerede så elsket af modebranchen, at det kan udpeges som endnu et smartenheimer-sted.

Er man mindre til mad – og det er en del i den branche – og mere til selfies – og det er de også, er Louise Roes showroom og kaffebar i Vognmagergade det oplagte sted at betragte instagrammere i aktion.