På fredag går de unges klimastrejker globalt

Fredag bliver skolestrejkerne større end nogensinde. En hær af unge i over 1.000 byer over hele verden følger svenske Greta Thunberg, der dropper skoledage for få politikerne til at handle på klimaforandringerne.

Ida Bartolini, 14 år, og Sofie Christiansen, 13 år, begge fra 7. klasse på Aavangsskolen i Rønne, er gennem skoleopgaver, og hvad de hører i nyhederne, blevet sikre i deres sag. Der skal gøres noget ved klimapåvirkningerne. Nu.

På fredag vil de forlade skolen og gå ind på Store Torv i Rønne for at være en del af skolestrejker i mindst 1.000 byer i 89 lande, inklusive Asien, Sydamerika, Australien og Afrika. De er inspireret af den nu 16-årige Greta Thunberg, der siden august har skolestrejket foran Riksdagen i Stockholm for at få politikerne til at tage klimaforandringerne alvorligt.

»Vi vil have flere unge med på at gøre noget for klimaet, når nu politikerne ikke gør så meget«, siger Ida Bartolini. Veninden Sofie Christiansen tilføjer:

»Det mærkelige er, at alle er enige om, hvad der skal gøres. Men politikerne gør ikke noget«.

SERIE Det grønne ungdomsoprør På fredag strejker skoleelever og studerende for klimaet. Denne gang står klasselokaler tomme i mere end 89 lande med strejker i over 1.000 byer (heraf mindst 27 i Danmark). Eleverne vil have verdens politikere til at overholde Paris-aftalen, der sikrer en temperaturstigning på under 2 grader. Græsrodsbevægelsen er inspireret af den 16-årige svensker Greta Thunberg, der siden august har strejket fra skole hver fredag for at gøre opmærksom på klimaproblemerne. I de kommende dage sætter Politiken fokus på den voksende protest. Liste med tilmeldte lande og byer fridaysforfuture.org Vis mere

Ida og Sofie vil fremover klimastrejke en gang om måneden. Første gang var for seks uger siden, fredag 1. februar, hvor skoleelever klimastrejkede overalt i det danske rigsfællesskab.

»Vi havde set på Facebook, at der var demonstration. Vi tog derind, der var 40 mennesker, de fleste gymnasieelever. Mange af dem gik igen, fordi de ville undgå at få fravær, men det var dejligt at møde andre, der går op i klima«, siger Sofie. Ida fortsætter:

»Men der var ikke nogen på vores alder. Enten var de fra 16 år og op – eller også var de fra 5. klasse«.

Klimafællesskaber

Lysten til at have et fællesskab med ligesindede er også baggrunden for, at Sussi Lillelund Christiansen, 26 år, besluttede at blive en del af Den Grønne Studenterbevægelse, der også organiserer de danske klimastrejker, som drives af frivillige fra hele landet

Sussi Lillelund og andre dedikerede kæmper hårdt for at holde overblik over Danmarks mange klimastrejker, give informationer og gode råd til nye klimastrejkende – og skabe forbindelse til den globale bevægelse Fridays For Future. Et forsøg på at favne en bølge, som især lever sit liv på Facebook og Instagram.

Det med klima er ikke noget, vi går til for sjov. Vi vil have politikerne til at lytte Sofie Christiansen, 7. klasse i Rønne

»Jeg opdagede, at der var en fællesskab omkring klimaforandringer. Det var ellers bare noget, der skabte dårlig stemning at snakke om. Ingen synes, det er særlig underholdende at høre om forfærdelige prognoser, og at de skal holde op med at flyve, spise kød og købe nyt tøj. Jeg havde gået med en ensom bekymring. Nu kom jeg ind i et miljø, hvor det var på dagsordenen«, fortæller Sussi Lillelund, der læser kommunikation på Københavns Universitet. Hun mener, at den store bølge af klimabevidsthed hos unge udspringer af den unge svenske Greta Thunbergs eksempel.

»Historien om en ung pige, der demonstrerer i skoletiden, talte til en hel generation af frustrerede, vrede og fortvivlede unge. Hvorfor er der ingen, der har gjort noget?«, siger Sussi Lillelund.

»Jeg husker første gang, jeg hørte Greta Thunberg tale i oktober fra Helsinki. Hun gav unge under 18 år en stemme, også selv om de ikke kan stemme. De bliver hørt, og de kan få politisk indflydelse. Det gik hurtigt, fra hun sad alene foran Riksdagen op til det svenske valg, til hun i december blev inviteret til COP24 i Polen og gav verdens ledere en opsang«.

Sussi Lillelund peger på, at bølgen vokser. 40 procent af verdens lande vil på fredag kunne se børn, unge og studerende på højere læreanstalter, der går på gaden for klimaet og boykotter undervisningen. Over 1.000 byer i mere end 89 lande på alle beboede kontinenter, heraf 27 byer i Danmark.

Angela Merkel, den tyske kansler, har nu offentligt udtalt sin støtte til de unges klimastrejker. Ligesom også en lang række biskopper i den engelske kirke efter klimastrejker i 60 engelske byer stiller op og velsigner børnene og de unges krav om handling.

»Jeg vil ikke bebrejde dem eller tale ned til dem. Jeg ønsker at sige, at jeg er 100 procent bag dem«, siger biskop Philip Mounstephen til Daily Mail.