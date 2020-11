Danske Vandværker er ikke så sikre som Miljøstyrelsen: Kan massegrave med mink udgøre en trussel mod dansk drikkevand?

Danske Vandværker mener ikke, man med sikkerhed kan udelukke, at massegrave med mink udgør en forureningstrussel mod dansk drikkevand.

Det på trods af at Miljøstyrelsen tidligere onsdag meldte ud, at det netop var udelukket.

»Vi stiller os spørgende og usikre over for det, Miljøstyrelsen har meldt ud. Vi er usikre på, om det nu kan være rigtigt, at der ikke er nogen risiko for grundvandet. Vi mangler simpelthen erfaring herhjemme med den her type nedgravninger af døde dyr og dets betydning for grundvandet. Vi synes, det her har været en meget forhastet proces«, udtaler pressemedarbejder hos Danske Vandværker, Dorthe Rasmussen.