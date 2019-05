Bredt flertal ønsker klimaregnskaber i landbruget

Klimaregnskaber er et redskab for landmanden, mener Økologisk Landsforening, som har spurgt partierne om deres holdning. Der er opbakning fra et bredt flertal. Enigheden er mindre udtalt, når det gælder klimamål for landbruget.

Et stort flertal af partierne går ind for, at alle landbrug skal have et klimaregnskab, som kan give dem overblik over deres klimabelastning, og hvad de kan gøre for at sænke den.

Det fremgår af en rundspørge udarbejdet af Økologisk Landsforening i forbindelse med valgkampen. Her svarer 9 af 11 partier ja til, at de vil »arbejde for, at samtlige danske landbrug skal lave et klimaregnskab«. Alle de større partier støtter ideen.

Landbruget tegner sig for omkring 22 procent af Danmarks klimabelastning. Det skyldes især udledning af klimagasser fra husdyr og fra jorden, men energiforbruget spiller også ind.

Både Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd (’vismændene’) har igennem flere år argumenteret for, at klimaregnskaber ville være et godt redskab for landbruget. Det var også en af anbefalingerne i den rapport, som den bredt sammensatte Natur- og Landbrugskommission udsendte i april 2013.

Politisk direktør i Økologisk Landsforening Paul Holmbeck er glad for den politiske opbakning. Foreningen har gennem flere år arbejdet med klimahandlingsplaner for landmænd, for eksempel for alle leverandører til det økologiske Thise Mejeri.

Han peger på, at klimaregnskaber kan give landmændene mulighed for at vælge, hvor de vil sætte ind. Det er efter Økologisk Landsforenings opfattelse at foretrække, frem for at der bliver stillet de samme klimakrav til alle landbrug.

»Det er en måde at gøre landmændene til medspillere i klimaomstillingen. Vi kalder det frihed med klimaansvar. Klimaregnskaber er et redskab for landmanden. Der er mange klimaløsninger i landbruget, og klimaregnskaberne gør det klart for den enkelte landmand, hvor de løsninger er. Det giver en masse motivation«, siger Paul Holmbeck.

Klimaregnskaberne skal omfatte binding af kulstof i jorden. Den kan øges på forskellige måder, og på den måde kan landbruget være med til at afhjælpe klimabelastningen.

Plan uden konkrete krav

Danmark har i EU forpligtet sig til, at klimabelastningen fra landbrug, transport og bygninger i 2030 skal være 39 procent lavere, end den var i 2005. Regeringen fremlagde i efteråret en plan for, hvordan målet skal nås. Den er ikke mindst på landbrugsområdet blevet kritiseret for i høj grad at være en skrivebordsøvelse, og planen rummer ingen konkrete krav til landbruget.

Nogle af partierne i oppositionen har udarbejdet klimaplaner, der omfatter krav om klimaregnskaber i landbruget. Og for få uger siden indgik alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten en aftale om at bruge 7,7 millioner kroner på at udvikle et koncept for klimaregnskaber for det enkelte landbrug samt rådgivning om klimavenlig produktion.

Landbrugets største interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, har for nylig sat sig som mål, at hele landbrugs- og fødevaresektoren skal være klimaneutral i 2050. Organisationen mener, at det vil være nyttigt at få udviklet et klimaregnskab. Men det skal være frivilligt for den enkelte landmand, siger klimadirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring.

»Vi vil meget gerne have, at vi får et redskab, så den enkelte landmand ude på sin bedrift kan se, om de tiltag, han eller hun laver, rent faktisk er til gavn for klimaet. Vores udgangspunkt er, at det skal være frivilligt, men jeg synes slet ikke, at vi skal begynde at diskutere, hvad et regnskab skal bruges til, herunder om det skal være obligatorisk eller frivilligt, før vi har fået udviklet et solidt klimaregnskab«, siger Niels Peter Nørring.

Han peger på, at der findes landbrug i mange forskellige typer og størrelser, og at det er uklart, om man kan udvikle et klimaregnskab, der kan bruges på alle slags landbrug.