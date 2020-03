»Vi står i en skæbnestund«: Flere virksomheder vil fyre trods appel fra Mette Frederiksen

Fra flere sider kræves yderligere handling fra regeringen for at dæmme op for et økonomisk kollaps.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selv om statsminister Mette Frederiksen (S) med endnu en hjælpepakke i hånden beder virksomhederne om at holde igen med fyringer, så vil det for mange være svært eller direkte umuligt.​

Som det seneste forsøg på at undgå endnu større økonomisk krise er regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter enige om en lønkompensation til de virksomheder, der er hårdest ramt.

»Hold igen med fyresedlerne«, appellerede statsminister Mette Frederiksen (S) søndag, da hun præsenterede aftalen sammen med arbejdsmarkedets parter.

Men for mange hårdt ramte vil det være umuligt, siger administrerende direktør Katia K. Østergaard Neumann fra Horesta, der repræsenterer 1.800 arbejdsgivere inden for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

»Det er en utopi at forestille sig, at en branche ikke skulle afskedige medarbejdere i så lang en periode, når den har fået fjernet hele sit eksistensgrundlag«, siger hun.

Vi står i en skæbnestund. Titusinder af arbejdspladser og tusindvis af virksomheder er i fare. De efterretninger, jeg får hver eneste dag, også efter den nye aftale, er, at mange er tæt på betalingsstandsning eller konkurs, og at der stadig vil blive fyret rigtig mange mennesker Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

Aftalen betyder, at staten frem til 9. juni tilbyder at betale størstedelen af lønnen til de medarbejdere, der sendes hjem, fordi ordrebøgerne er tomme. Til gengæld skal virksomheden afstå fra fyringer i den periode, hvor de modtager kompensation.

Fyringer er begyndt

Allerede i sidste uge blev 350 medarbejdere fyret af BC Group, der står bag blandt andet hotellet Bella Sky. Her kalder administrerende direktør Allan Agerholm aftalen om lønkompensation for »makværk«.

»Som en ansvarlig leder er jeg nødt til at lægge en plan, der gør, at virksomheden er klar til en ny virkelighed. Og det er med færre medarbejdere«, siger han

Jeg kan ikke love, at vi løser alt Simon Kollerup (S), erhvervsminister

Ifølge Allan Agerholm burde virksomheder få mulighed for lønkompensation, selv når de fyrer, hvis det kun sker i et »rimeligt omfang«. Han mener også, at aftalen bør vare året ud med mulighed for, at regeringen kan indskrænke perioden, hvis krisen slipper sit tag.

I virksomheden BF-Oks, der sælger kød til hoteller og kantiner, forventer ejer Michael Gertz, at hans omsætning tidligst vil være normaliseret næste år. Foreløbig har han sendt omkring halvdelen af de knap 40 medarbejdere hjem. Han anser det ikke for realistisk at holde igen med fyresedlerne. Derfor kan han formentlig ikke hente den store hjælp i regeringens nye aftale, siger han:

»Det vil ramme mig hårdt, hvis jeg ikke må skære til i medarbejderstaben. Så skal de kunne give mig en garanti på, at jeg kommer 100 procent op i ordretilgang. Og det kan de jo ikke give mig«.

Skæbnestund

Administrerende direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv er glad for aftalen om lønkompensation, men ser behov for yderligere initiativer til de mest udsatte, fordi der er tale om den største udfodring for dansk erhverv i en »menneskealder«.

»Vi står i en skæbnestund. Titusinder af arbejdspladser og tusindvis af virksomheder er i fare. De efterretninger, jeg får hver eneste dag, også efter den nye aftale, er, at mange er tæt på betalingsstandsning eller konkurs, og at der stadig vil blive fyret rigtig mange mennesker«, siger han.

I SMV Danmark, der varetager interesser for små og mellemstore virksomheder, er vicedirektør Jakob Brandt utilfreds med, at der ikke er nogen hjælp målrettet ejerne af virksomhederne.

»Vi har en stor gruppe mennesker, der har set deres indtægtsgrundlag forsvinde. Det eneste, de tilbydes, er at tage et lån. Men det er rimelig risikabelt at tage et lån, hvis man ikke har nogen omsætning og er usikker på, at forretningen overhovedet overlever«, siger han.