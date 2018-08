Kunstner stævner Cannes-vinder Argentinsk kunstner mener, at hendes navn bliver misbrugt i filmen 'The Square' med danske Claes Bang i hovedrollen.

Den argentinske kunstner Lola Arias stævner nu den svenske instruktør Ruben Östlund for at have misbrugt hendes navn i den prisbelønnede film 'The Square'.

Filmen med danske Claes Bang i hovedrollen vandt sidste år De Gyldne Palmer på filmfestivalen i Cannes og har også vundet en lang række andre internationale filmpriser.

Lola Arias har stævnet Ruben Östlunds produktionsselskab Plattform for at udpege hende som ophavsmand til kunstværket 'The Square' i filmen af samme navn uden at have spurgt om lov.

Derfor vil hun have nedlagt forbud mod at filmen bliver vist, så længe hun siges at være kunstneren bag værket, skriver flere svenske medier.

Lola Arias har intet med kunstværket at gøre. Til gengæld blev hun filmet til en lille rolle i filmen, men scenen kom aldrig med i den endelige version.

»Overgreb«

I februar skrev hun et debatindlæg i Dagens Nyheter, hvor hun betegnede brugen af hende som ophavsmand til værket som »et overgreb«.

»Mit navn forbindes med et værk, som jeg mener er et banalt kunstværk«, skrev hun.

I et svar i avisen har Ruben Östlund skrevet, at filmholdet hele tiden har brugt hendes navn som kunstneren bag værket, og at hun også selv sagde det i den scene, de lavede med hende.

»Derfor har jeg svært ved at forstå, hvordan det kan komme bag på hende«, skrev han.

Ifølge SVT står der i stævningen, at filmen er en overtrædelse af Lola Arias personlige rettigheder, og hendes advokat beder om en opgørelse over, hvor meget filmen er blevet set verden over.

SVT skriver, at produktionsselskabet Plattform risikerer en bøde på små to millioner kroner, hvis retten giver Lola Arias medhold, og Plattform fortsat bliver vist.

Plattform ønsker ikke at kommentere stævningen overfor SVT.