Godnat og drøm uhyggeligt! Tre pianister indspiller vidt forskellige udgaver af det samme mareridt

Hvor Várjon på sit nattealbum ’De la nuit’ supplerer med fortolkninger af Schumanns ’Fantasistykker’, som sætter drømmekraft og udtryksintensitet over perfektion, inden han slutter af med en punchy og stærk fortolkning af ’I det fri’ af sin landsmand Béla Bartók, er Alice Sara Ott nøgtern. Som forsøgte hun at få kontrol over alt det drømmende og underbevidste, natten åbner for.

Hos Ott får Ravels horrorimpressionisme ikke lov at skubbe rationaliteten væk. Hun har teknikken til den fingerbrækkende finalesats ’Scarbo’ om dværgen, der ifølge Ott slet og ret er ude på at suge blod af pianister. Men hendes brede autoritet bliver lidt kedelig, allerede anden gang man hører albummet, og hendes populære supplementer i form af Debussys ’Clair de lune’, Ravels ’Pavane’ og tre af Saties excentriske solostykker for klaver – en gymnopédie og to gnossienner – fås med mere dybde og sjovere perspektiv på mange andre indspilninger.











Joseph Moog: Debussy, Ravel. Onyx

Vil du have suveræn klaverteknisk eksekution i ’Gaspard de la nuit’ – og det vil du – så gå i stedet til Alice Sara Otts jævnaldrende tyske landsmand, pianisten Joseph Moog. Efter at have varmet op med vanskelige etuder af Debussy i superflot udførelse, går han med kølig overlegenhed videre til ’Gaspard’, som han spiller med forbløffende klarhed og sikkerhed.

I første sats flimrer havet med en regelmæssighed, man ellers skal til den gamle italienske mesterpianist Arturo Benedetti Michelangeli for at finde (og find den, for Michelangeli var fantastisk!). I galgesatsen lyder kirkeklokken som dødens ostinat, og Moogs hurtige slutsats sætter fuldstændig Ott til vægs, efter at hun har valgt at sætte sit særlige præg på værket ved at spille mellemsatsen om den hængte mand i et tempo så langsomt, at det må være rekorden.

Fuld af vrangforestillinger

Disse tre nye album giver tre dybt forskellige versioner af Ravels ’Gaspard de la nuit’ med dens hallucinerende og udfordrende mareridtsvisioner, og Joseph Moog er min vinder.

Han forløser musikken på et niveau, de færreste er i stand til at opnå – vore egne hjemlige pianister Jens Elvekjær og Marianna Shirinyan har vist, at de kan – og han får det virtuose i sidste sats til at stå frem med lige netop uhyggelig klarhed.