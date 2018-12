Ekspert i digital børneopdragelse: »Sørg for, at du ved, hvilke sider og platforme dine børn bruger. Og lær så at bruge dem«

Børneopdragelse er blevet mere kompliceret i en tid, hvor familiens yngste surfer rundt på digitale platforme, som deres forældre ikke engang kender navnene på. Men som forælder kan man gøre flere enkle ting for at give sine børn en (relativt) god oplevelse online.

Det siger Ana Homayoun, som har skrevet bøger om børneopdragelse og holder foredrag om, hvordan man håndterer børns digitale færden.

»Sørg for, at du ved, hvilke sider og platforme dine børn bruger. Og lær så at bruge dem. Det uanset om dit barn er 12 eller 17 år gammelt, og du finder platformen uinteressant. Hvis du ikke tager dig tid til det, vil du ikke kunne tale med dit barn om, hvordan det skal opføre sig der. Og så er dine muligheder for opdragelse prisgivet«.

Bør man sætte rammer for sine børns tidsforbrug online?

»Hjælp dine børn med at inddele deres tid. Der skal være bestemte tidspunkter, hvor de skal lave lektier, være kreative eller være fri for skærme. De dele af vores hjerne, vi bruger til selvregulering, hjælper os med at slukke for vores distraherende skærme, når vi skal have noget fra hånden. Men det er en del af hjernen, som udvikler sig sent. Så selv hvis børn ville regulere sig selv, er det meget svært for dem«.

Hvordan sikrer man, at de bruger deres digitale tid på noget meningsfuldt?

»Hvis du siger til dit barn, præcis hvad det skal spise ved hvert måltid, hvad skal der så ske, når barnet fylder 18? Du kan komme med forslag og vise dem bestemte ting, men du kan ikke tvinge dem til for eksempel kun at se public service-tv. Så hvis deres valg er Fortnite, så er det sådan, det er«.

Men hvordan undgår man så, at de bliver utrygge online?

»Efterhånden som børn bliver ældre, er det ikke sikkert, at de kommer til deres forældre, når de har en dårlig oplevelse online. De føler måske en grad af skam, er nervøse eller tror, at deres forældre bliver sure – selv om det ikke er tilfældet. Barnet bør have tre voksne ud over deres forældre, som det kan tale med om den slags. Det kan være en vejleder, en moster, en bedsteforælder eller en anden, barnet stoler på og har en god kontakt til. På den måde ville vi undgå, at mange situationer bliver farligere og mere komplicerede, end de bør«.

Sociale medier bliver beskyldt for at give børn og unge lav selvtillid. Kan man styre sine børn uden om det?

»Du bør som forælder forklare dine børn, at de kan vælge dårlige ting fra online. 7. klasses elever bliver tit overraskede over, at de kan lade være med at bruge en app, der irriterer dem, eller holde op med at følge folk, der ikke er gode for dem. Gør dem bevidste om, at de kan tage de beslutninger«.