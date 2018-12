Sexistiske og kønsstereotype reklamer forbydes i Storbritannien

Advertising Standards Authority vil gøre op med sexistiske og stereotype reklamer i Storbritannien. Og fra næste sommer bliver det forbudt for firmaer at bruge mænd og kvinder i situationer, der kan opfattes som kønsstereotype.

Reklamer, der eksempelvis viser en kvinde, som har svært ved at parkere en bil, eller en mand, der nægter at svinge kosten, mens hans kone laver mad, vil fra juni 2019 blive bandlyst i Storbritannien.

Og de nye regler vil blive håndhævet af det såkaldte Advertising Standards Authority, som borgere vil kunne kontakte, hvis de ser en reklame, der bryder reglerne.

Tiltaget sker i et forsøg på at komme sexistiske stereotyper i reklamebranchen til livs, skriver The Guardian.

Reglerne indebærer, at britiske virksomheder ikke længere vil kunne promovere sig selv ved at bruge mænd og kvinder i kønsstereotype situationer, og bunder i, at man frygter, »at den slags billeder kan være med til at modvirke ligestilling og skabe psykisk skade«.

Også reklamer, der på nogen måde antyder, at man vil blive et lykkeligere menneske ved at ændre på sin krop, vil være imod reglerne.

Talsperson fra Advertising Standards Authority, Ella Smilliem, der har været med til at udforme de nye regler, siger blandt andet til The Guardian:

»Vi ser ikke os selv som sociale ingeniører, men vi reflekterer over ændringer i samfundet. Og det at ændre på måden, vi regulerer reklamer på, kommer ikke til at ændre på ulighed mellem kønnene. Men vi ved, at reklamer kan være med til at forstærke diskriminerende stereotyper, hvilket i sidste ende kan være med til at begrænse folks valg og potentiale i livet«.