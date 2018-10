I fokuserer på kropspositivisme, hvor piger skal have lov til at lægge billeder ud, hvor de ser godt ud. Men I advarer også mod piger, der kan give dårligt selvværd på de sociale medier. Hvor går grænsen for, hvor meget man må redigere?

Sofie: »Jeg synes fint, at man kan redigere, men det er problematisk at retouchere. Alene det, at man føler et behov for at forstørre eller formindske dele af sin krop, er jo et udtryk for, at man ikke tror, at man er god nok. Men det er også problematisk, når influencere fraskriver sig ansvaret, når de bliver konfronteret med, at deres billeder er manipulerede. De er jo symptomet på et større problem, der er ved at ske med skønhedsidealet«.

Ulrikke: »Jeg synes, at man skal passe på med at pege fingre ad influencerne. I Norge har vi en tendens til at kritisere dem meget for at være dårlige forbilleder, men i virkeligheden sammenligner vi os mest med de mennesker, vi har rundt om os. Så det handler faktisk mere om, hvordan man kan holde op med at sammenligne sig med den pæne pige klassen«.

Tidligere bølger af feminister kritiserer nutidens kamp for ligestilling for at være blevet for individuel?

Sofie: »Det er desværre rigtigt. Jeg reagerer tit, når journalister spørger mig: Hvad er feminisme for dig? Det er skræmmende, for det giver folk ret til at omdefinere begrebet og gøre det til deres eget. Jeg tror, det er problematisk, når man begynder at rode med begrebet og for eksempel sige »Feminisme for mig, er retten til at have silikoneimplantater«. Det er måske vigtigt for dig som kvinde, men det er ikke feminisme. Det går jo imod den kollektive kamp for at fremme feminismen som begreb. Nu handler det mere om, hvad man selv synes er vigtigt, og så kæmper man for det. Det gør kampen individuel«.

»Problemet i Vesten er netop, at vi er blevet for individualistiske i stedet for kollektivistiske. Individet er i centrum, og det skaber en farlig polarisering, fordi ens stemme står alene, så det bliver lettere at skyde argumenterne ned. Så har vi pludselig en skyttegravskrig af argumenter i stedet for en samlet kollektiv tankegang«.

Hvorfor har I så valgt at opfordre unge piger til at tage de individuelle hverdagskampe?

Sofie: »Jeg tror, at det er sådan, man er nødt til at nå målgruppen. Teenagere er tit så optagede af deres eget univers og problemer, at de er svære at engagere. Men hvis vi giver dem nogle værktøjer, bliver de måske bedre til at sige fra og støtte hinanden«.

Ulrikke: »I stedet for at se på bogen som individuel feminisme, så er det mere hverdagsfeminisme. Selv om det er på individniveau, er det ikke nødvendigvis individualistisk«.

Sofie: »Det er vigtigt for os, at unge ved, hvad feminisme betyder, men det er også vigtigt at fokusere på individet. Det personlige er jo politisk. Måske starter det på individniveau, men det kan blive en fælles kamp, hvis alle gør det. Så har vi en fælles ’girl code’, hvor unge piger kan sige: »Vi har læst Jenteloven, vi er med i the Jentelovs-squad«.

Hvorfor ikke fokusere mere på fællesskabets kamp end individets?

Sofie: »Jeg tror, vi havde talt henover hovedet på dem, hvis vi havde talt til dem, som om de allerede var bevidste feminister. Det er også vores måde at vise, at vi tager ungdommen seriøst. Vi prøver at nå dem der, hvor de er. Vi bruger også en masse emojis, memes og populærkultur i bogen«.

Fællesskaber forsvinder fra gaden

Rødstrømperne kommunikerede især gennem kreative og kollektive demonstrationer. Hvordan kan det forenes med et feministisk opråb, der foregår på Instagram?

Ulrikke: »Et hashtag er jo effektivt til at udbrede et budskab. Jeg håber, at unge vil sidde med deres telefon, bruge hashtagget og stadig føle, at de er en del af et større fællesskab. Forhåbentlig vil de så engagere sig i fysiske fællesskaber eller gå med i 8. marts-optoget, når de bliver ældre«.

Tror I virkelig på, at de kan opnå den samme følelse af fællesskab, som man havde, da det foregik udenfor internettet?

Ulrikke: »Desværre nok ikke helt på samme måde. Måden at kommunikere på har jo ændret sig, og det er en benhård konsekvens af sociale medier. Vi kan ikke gå tilbage til det fællesskab, vores formødre havde«.

Sofie: »Der er ikke så meget oprørsstemning mere. Unge er blevet så kloge og søde. Jeg tror, at der skal ske noget ekstremt, hvis kvinder skal ud og samle sig på gaden«.

Ulrikke: »Vi ser et glimt af det, når vi går på gaden d. 8. marts eller til Pride, men det er hurtigt væk igen«.