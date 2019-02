Rane Willerslev vil producere 'Vikings' i stedet for HBO

Nationalmuseet vil etablere eget mediehus og producere børne-tv og fiktionsserier. Desuden overvejer museet i samarbejde med en række specialmuseer at byde ind på den nye public service-kanal, der skal åbne i 2020.

Det siger det statsejede museums direktør Rane Willerslev i et interview med Altinget.

»Et af hovedformålene for os er at formidle Danmarkshistorien. Men der står ikke noget i lovgivningen om, at vi kun skal gøre det gennem klassiske udstillinger«, siger han.

Ambitionerne for det såkaldte Nationalmuseets Mediehus er, at man i fremtiden både vil producere egne dokumentarserier, børneprogrammer med historiske temaer og fiktion.

»Vi vil gerne producere dramaserier som for eksempel ’Vikings’ i stedet for HBO. Det skal være lige så dramatisk, men i modsætning til HBO baserer vi det på historiske facts«, siger Rane Willerslev til Altinget.

Nationalmuseet har ikke lagt sig fast på en økonomisk model, men er i gang med at se på forskellige finansieringsmuligheder, herunder fonde, private investorer og public service-midler.

En række specialmuseer har tidligere meldt ud, at de overvejer at byde ind på den nye tv-kanal, som følger af det seneste medieforlig. Nu overvejer Nationalmuseet at gå med. Kanalen skal ifølge medieaftalen indeholde kulturstof og folkeoplysning, modtage et årligt offentligt tilskud på 50 millioner kroner og have adgang til reklameindtægter.

