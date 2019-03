DF baner vejen: Flere mediehuse vil tage livet af Radio24syv – og de vil gerne sende fra Jylland

Syv regionale og lokale medier er gået sammen om at søge Radio24syvs sendetilladelse. De er forankret i provinsen, hvilket bliver et centralt krav i det kommende udbud. Vi kan gøre det lige så godt som Radio24syv, siger konsortiet.

Hvis nogen gik rundt og troede, at den succesrige kanal Radio24syv var stort set sikker på at få otte år mere som alternativ til DR’s P1, så ser virkeligheden helt anderledes ud nu.–

For ikke bare er det lykkedes Dansk Folkeparti at komme igennem med et krav om, at hovedsædet skal ligge langt fra hovedstaden, hvor Radio24syv i dag har adresse. Nu melder konkurrenterne sig også for alvor på banen.

Et konsortium af syv regionale og lokale medier med Jysk Fynske Medier i spidsen har meddelt, at man vil byde på sendetilladelsen til FM4-båndet.

»Vi er interessante, fordi vi er regionale og lokale, har betydelige radiokompetencer og en klar ambition om at kunne noget mere på lyd«, siger viceadministrerende direktør på Jysk Fynske Medier Bjarne Munck, der står i spidsen for konsortiet.

Også Nordic Entertainment Group, der blandt andet står bag Viasat og store kommercielle radioer i Norge og Sverige, siger, at koncernen er stærkt interesseret i at drive radioen. Også med base i provinsen.

Og det gør situationen svær for Radio24syv, vurderer radioekspert og medieforsker Per Jauert fra Aarhus Universitet.

»Det er svært at sige, hvad Radio24syv kan gøre. Men det bliver vanskeligt. De skal virkelig være kreative. For rent økonomisk kan det blive en udfordring at flytte til Jylland med en organisation, der allerede er bygget op i København«, siger han.

»Og det vil også få konsekvenser for indholdet af radioen, fordi mange medarbejdere og studieværter er bosiddende i Østdanmark og vil have meget svært ved at pendle. Radio24syv, der har haft stor succes med blandt andet værtsbårne debatprogrammer, kan med påbuddet om et regionalt hovedsæde ikke fungere som hidtil. Man må i vidt omfang opfinde et nyt Radio24syv«.

Per Jauert mener, at hele medieforliget er udtryk for, at der har været et tæt parløb mellem Danske Medier, de regionale medier og Dansk Folkeparti, der har resulteret i DF’s massive krav om, at hovedsædet for radioen skal ligge i Jylland.

Senest har DF krævet, at andelen af redaktionelle medarbejdere langt fra hovedstaden skal være højere end de 60 procent, som regeringen har lagt op til i sin bekendtgørelse om udbuddet af radioen.

DF vil gerne have den procentdel op på mindst 70. Samtidig vil partiet også have strammet kravet til, hvor langt fra hovedstaden hovedsædet skal ligge. I udkastet til bekendtgørelsen er kravet 110 kilometer, men DF vil have kilometertallet så højt op, at det kun kan lade sig gøre at lægge radioen i Jylland. Partiet er bange for, at mange vil pendle mellem hovedstaden og radioen, hvis den for eksempel ender i Odense som TV 2.

Ifølge medieforsker Per Jauert er der tale om »industristøtte« fra DF og regeringen til de regionale og lokale medier.

»Især DF har en værdipolitisk og mediepolitisk dagsorden om at styrke den pressede provinspresse«, siger han.

Ud over at være medieforsker er Per Jauert også medlem af Radio- og tv-nævnet, der skal afgøre, hvem der til sidst får sendetilladelsen. Men han understreger, at han her udtaler sig som medieforsker.

»I Radio- og tv-nævnet vil jeg naturligvis udelukkende forholde mig til, hvordan ansøgerne lever op til de krav, som fremgår af udbudsbekendtgørelsen«, siger han.

DF: Vi har ikke holdt møder

Dansk Folkeparti afviser, at partiet har kørt nogen form for parløb med de private medier i forbindelse med medieforliget og kravet om, at Radio24syv eller den operatør, der nu får opgaven, skal ligge i provinsen.

»Jeg har ikke haft møder med repræsentanter fra enkelte mediehuse. Vi har haft nogle møder, og det, tror jeg, havde alle medieordførere op til forhandlingerne med Danske Medier centralt. Men jeg har ikke haft noget med hverken Jysk Fynske Medier eller andre regionale eller lokale mediehuse at gøre«, siger medieordfører Morten Marinus.

Men Dansk Folkeparti er godt tilfreds med, at et konsortium af regionale og lokale medier nu også melder sig på banen som interesseret.

»Det virker spændende, og jeg er da glad for, at der er flere mediehuse, som går sammen og har meldt deres interesse i at byde på FM4«, siger Morten Marinus.

Et bud med flere regionale og lokale medier må da være lige præcis det, I går og drømmer om i Dansk Folkeparti?