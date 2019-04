Musikindustrien håber at tjene penge på Fortnite

De nye copyrightregler, som EU vedtog for nylig trods massiv modstand fra techgiganterne, får musikindustrien til at vende sig mod onlinespil.

Måske bliver computerspil som Fortnite det næste guldæg for en musikindustri, der i øjeblikket oplever stigende indtjening.

Ifølge Robert Ashcroft, formand for organisationen PRS for Music, der repræsenterer 140.000 sangskrivere, komponister og udgivere, har den nye EU-lovgivning om copyright, der blev endeligt vedtaget for to uger siden, åbnet en mulighed for også at tjene penge på onlinespil.

»Vi kræver i forvejen licens fra flere digitale servicer, herunder YouTube«, siger Robert Ashcroft ifølge The Guardian. Han kalder Fortnite et »område, vi vil se nærmere på«.

Fortnite har mere end 250 millioner brugere verden over. Og jo, musik spiller også en rolle i skydespillet – eksempelvis deltog knap 11 millioner Fortnite-spillere i februar via deres avatarer i en virtuel koncert med dj og producer Marshmello.

PRS for Music sikrer en indtægt til folkene bag et stykke musik, hver gang det bliver spillet verden over. Og sidste år steg det beløb med 4,4 procent til det rekordhøje beløb 6,5 milliarder kroner, skriver The Guardian.

En del af disse penge kom fra streaming, downloads, afspilninger i radioen eller tv eller musik spillet på butiksområder eller live. Fra 2017 til 2018 var stigningen på 70 procent.

De nye regler, der blev endeligt vedtaget 15. april, lægger op til, at Facebook, YouTube og Google selv har ansvaret for at sikre, at brugerne ikke deler materiale, andre har rettighederne til.

19 medlemslande stemte for reformen af loven om ophavsret. 6 stemte imod, og 3 undlod at stemme.