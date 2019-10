Fransk pædagog skrev 14 sider i hånden: Det olympiske manifest er sat til salg for millionbeløb

Til december kommer det dokument, der skabte de moderne olympiske lege, under hammeren i New York.

Historiske øjeblikke er i sagens natur en flygtig størrelse. I og med at de jo typisk kun varer et øjeblik og derefter er – ja, netop – historie. Måske derfor har vi det med at tillægge de spor, de sætter i den materielle verden, værdi og betydning. Hvad enten det er i form af bygninger, fotografier eller håndskrevne kladder til det, der måske senere har vist sig at være historiske mesterværker.

Og 18. december vil det berømte auktionshus Southeby’s i New York så endnu en gang forsøge at veksle resterne af et historisk øjeblik til noget så jordnært og håndfast som penge ved at bortauktionere originalskriftet, der siden gik hen og blev manifestet for de moderne olympiske lege. Nærmere bestemt de visioner for en moderne genoptagelse af den gamle græske tradition, som den franske pædagog og historiker Pierre de Coubertin i 1892 skrev i hånden. Tanker, som blot fire år senere førte til afviklingen af de første olympiske lege i moderne tid i Athen i 1896

Foto: AP/Ritzau Scanpix Pierre de Coubertin fotograferet i 1936.

Pierre de Coubertin fotograferet i 1936. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det 14 sider lange håndskrevne manuskript er den eneste kendte kopi af manifestet og blev skrevet af Coubertin som en tale, han holdt i 1892 i anledning af femårsjubilæet for den franske atletiksammenslutning. Af talen fremgår det, at Coubertin så muligheder for med internationale møder mellem sportsfolk at fremme den forestilling, at sport ikke længere mest var noget, man dyrkede som led i militær træning, men også kunne bruges i den enkeltes og hele samfunds bestræbelser på at yde deres bedste.

Manifestet er vurderet til mellem 4,7 og 6,7 millioner kroner og vil i dagene før auktionen blive fremvist offentligt i New York. En kopi af det blev i 2009 udstillet på Københavns Rådhus i forbindelse med den olympiske kongres.