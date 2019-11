Disse katte har været døde i 5.000 år. Men det er ikke det, der er mest overraskende ved dem

Sandet i de dødes by syd for Cairo i Egypten vrimler med dyr bevaret gennem 5.000 år.

Mange vil spærre øjnene op over, at man har fundet mumificerede 5.000 år gamle katte i en kæmpemæssige guldgrube af et gravfund syd for den egyptiske hovedstad Kairo.

Men der er ikke kun tale om mumificerede tamkatte, som ofte findes i sandet i Egypten. Arkæologerne blev mere overraskede over også at finde noget, der ser ud til at være mumificerede løveunger.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix En kattemumie.

Af fem store mumificerede vilde katte anslås to til at være løveunger, mens de tre andre nu er ved at blive analyseret nærmere.

»Og viser det sig at være gepard, leopard, panter eller lignende, vil det være helt enestående«, sagde Mostafa Waziry, lederen af Egyptens Øverste Råd for Antikviteter, ved præsentationen af de mange fund.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix En mumiekat i sin klste

De første af fundene blev gjort sidste år ved Sakkara, en gammel gravplads, der tjente som nekropolis – en by for de døde - i Memphis, som var hovedstad i det gamle Egypten i mere end to årtusinder.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix Kattemumier fra Sakkara

Desuden er der fundet en stor mængde kobraer, krokodiller og fugle. Allesammen døde i tusinder af år, men bevarede på fineste vis med den ældegyptiske mumificeringsteknik, der også blev brugt på mennesker.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix En krokodillemumie.

Blandt de enorme mængder af effekter, som er gravet ud i denne omgang, er der også en stor mængde statuer af blandt andet katte, masker og meget andet.





Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix Masser af kattefigurer dukkede også op af ørkensandet

Dertil kommer en kæmpemæssig skarabæ - en figur der forestiller Egyptens hellige bille – som af Mostafa Waziri blev udråbt til at være den største skarabæ i verden.