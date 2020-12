Manden, der gjorde arkæologi sexet, vender tilbage til ikonisk hovedrolle

Manden, der gjorde arkæologi sexet, vender tilbage i en femte film om hans bedrifter.

Skuespilleren Harrison Ford, 78 år, har sagt ja til at spille den snarrådige arkæolog og eventyrer Indiana Jones i en film, der forventes at få premiere i juli 2022, skriver Disney på Twitter.

De fire tidligere film er instrueret af Steven Spielberg, men den femte film bliver med James Mangold som instruktør. Han har tidligere instrueret film som ’Girl Interrupted’ (1999), ’Walk the Line’ (2005) og sportsdramaet ’Ford v Ferrari’ fra 2019, som samme år blev nomineret til en Oscar for bedste film.

Foto: Jonathan Bjerg Møller

Ramt af forsinkelser

Ifølge BBC har den femte Indiana Jones-film været længe undervejs. Manuskriptforfattere er kommet og gået, og læg dertil forsinkelser på grund af den igangværende pandemi.

Men nu offentliggør Disney altså et tidspunkt for, hvornår filmen forventes at være klar til at møde sit publikum.

De tidligere film i serien om Indiana Jones er ’Jagten på den forsvundne skat’ (1981), ’Indiana Jones og templets forbandelse’ (1984), ’Indiana Jones og det sidste korstog’ (1989) samt ’Indiana Jones og krystalkraniets kongerige’ (2008).

For fans og investorer

Nyheden om den femte Indiana Jones samt en række andre nyheder om kommende film og serier blev offentliggjort på den såkaldte Disney Investor Day 2020 – en præsentation primært rettet til virksomhedens finansielle investorer.

Blandt de største investorer finder man store banker og investeringsvirksomheder som The Vanguard Group, Blackstone og den norske pensionsfond under Norges Bank, viser en opgørelse fra CNN.

Men fans af eksempelvis Star Wars-universet har også haft glæde af at følge med i årets virtuelle udgave af investordagen.

Først og fremmest blev en helt ny Star Wars-film annonceret. Ifølge planen får den premiere i julen 2023.

Men der blev også lovet hele ti nye serier fra Star Wars-universet til streamingtjenesten Disney+. Ligesom Marvel-fans kan glæde sig til ti originale serier fra dette univers på samme streamingtjeneste.

Nyt om Willow Ufgood

Desuden annoncerede Disney planer om en række andre originale film og serier eksklusivt til Disney+.

Eksempelvis en serie, der bygger videre på kultfilmen ’Willow’ fra 1988, der var produceret og skrevet af George Lucas. Den nye serie vil ligesom den originale film have Ron Howard som instruktør, og hovedrollen som Willow Ufgood skal genbesættes af britiske Warwick Davis, skriver Variety.

Også mediefamilien Kardashians har indgået en aftale med Disney om at levere indhold til streamingtjenesten Hulu, hvor Disney ejer aktiemajoriteten, samt til Disneys platform Star fra slutningen af 2021, skriver Hollywood Reporter.

Streamingtjenesten Disney+ har fået 86,8 millioner abonnenter verden over, siden den gik i luften i november sidste år. Danske seere fik adgang til tjenesten i september i år.