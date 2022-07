Petra Kleis om alder: »Jeg tænker lidt på, hvornår man ikke er attraktiv længere«

Allerede i 20’erne følte fotograf Petra Kleis sig for sent på den. For hvordan skal man nå at blive det nye unge, vilde fototalent, når man først er uddannet som 28-årig? I dag er hun 38 år, har mistet store dele af sin familie og udsætter intet, til hun bliver ældre. For hvem siger, at man bliver det?