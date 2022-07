91-årige Niels Barfoed: »En dag, om måske ikke så længe, vil det blive taget fra én, rub og stub«

Alderdommen har kun, hvad man selv bringer med sig. Den tilføjer ikke noget. Heller ikke fred og visdom, mener forfatteren og litteraten Niels Barfoed. I den høje alder gælder det primært om at undgå at falde. Og at tabe noget på gulvet. For selv om man kan komme derned, kan man ikke nødvendigvis komme op igen.