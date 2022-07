»Der har altid været nogen til at skrive mine stile og overføre penge. Jeg har heller aldrig haft et rigtigt arbejde«

Han har en æstetisk sans som en 60-årig. Men føler sig som en på 19. 36-årige Frederik Cilius synes grundlæggende ikke, han har autoritet til at være et voksent menneske. Langt op i 20’erne levede han også af sine forældres penge i stedet for at tjene sine egne.