Mestermaleren måtte bære fire børn til graven – samt tre kvinder, som han på forskellige tidspunkter havde levet sammen med

Når vi har valgt Rembrandts selvportrætter for at belyse et ansigts forvandling gennem et langt liv – lad os blot kalde det aldring – er årsagen ikke kun hans store berømmelse. Det skyldes også de særlig mange portrætter, han har efterladt sig, og så den kronologiske spændvidde mellem dem. Rembrandt portrætterede sig selv hele livet, og det blev til mange billeder, i forskellige størrelser og teknikker.