Filosof: »Jeg overvejer, om vi helt burde afskaffe ægteskabet« Søren Gosvig Olesen har skrevet en bog om kærligheden. Men hvad i alverden skal vi med endnu en af dem?

Vi skal tale om kærlighed, særligt den erotiske. For mig kan den slags godt føles lidt pinligt.

»Det kan det også for mig. Det er noget intimt, og det kan være svært at skelne mellem, hvornår det kun gælder for én selv, og hvornår det er almengyldigt«.

Det kan også virke lidt storladent ...

»Ja, der er noget prætentiøst over at skrive en bog, som jeg har gjort. Jeg ved jo ikke mere om kærlighed, end alle mulige andre gør. Men til gengæld er der det med filosofi, at det ikke er en fagvidenskab med ét bestemt ekspertiseområde. Alle forsøg på at komme med endegyldige svar vil vi filosoffer være skeptiske over for«.

blå bog Søren Gosvig Olesen Født 1956. Lektor i filosofi på KU.

Han er forfatter til adskillige bøger om filosofi og har oversat Foucault, Heidegger, Derrida m.fl. til dansk.

’En lille bog om kærlighed’ udkommer 31. august på Akademisk Forlag.

Hvordan definerer du kærlighed?

»Kærlighed er, når der er nogen, der elsker, at du er uden nogen forbehold. Kærlighed er, når der ikke er noget ved den anden, du vil have, og noget andet, du ikke vil have«.

»Så det er ikke så tit, det forekommer«.

Forekommer det overhovedet?

»Ja, det er klart. Det er sjældent, at det varer hele livet, men det kan være der i kortere perioder. Og det ville være fint, hvis vi skruede vores forventninger ned til det«.

Det er et temmelig fortærsket emne. Hvad skal vi egentlig med endnu en bog om kærlighed?

»Jeg tror, at kærligheden trænger til at skrives igennem igen. Hver tid må give sit bud på, hvordan kærligheden nu skal forstås. For eksempel er det noget relativt nyt, at over halvdelen af dem, der bliver gift, bliver skilt igen. Og så er det paradoksalt, at vi, der har prøvet det, stadigvæk skal føle, at det var en fiasko, når vi faktisk er flertallet. Jeg overvejer, om vi helt burde afskaffe ægteskabet, for så ville det slet ikke være noget at leve op til«.

Hvordan står det ellers til med kærligheden i det moderne samfund?

»Idealet om det livslange ægteskab findes desværre stadigvæk. Men jeg tror faktisk, at folk, der er yngre, end jeg er, er blevet bedre til at mødes og skilles i kærlighed. Man har vænnet sig til, at forhold ikke varer hele livet«.

»Til gengæld er tiden blevet meget jeg-fikseret. I den forstand, at man mener at have en meget fast definition af sig selv. Derfor bliver det også nogle meget fastlåste roller, man mødes i«.

Vi taler da ellers meget om flydende køn og identitet for tiden?

»Ja, det gør vi. Men jeg har en mistanke om, at det stadigvæk handler om, at man skal definere sig selv. De 48 køn, eller hvad vi nu er oppe på, lægger op til, at man skal finde ind i én af kasserne, snarere end at man kan være lidt af det hele. Identitetspolitikken virker som en søgen efter en identitet, som kan definere én. Men det store i kærligheden er netop det uforklarlige og svævende, når man er åben og ikke-defineret«.

Du skriver, at din bog ikke er en rådgivningsbog. Men har du alligevel et godt kærlighedsråd?

»Gid jeg havde ... Jo, jeg har ét: Læs min bog! Og læs så alle de andre bøger, der er skrevet om det. For som filosoffen Erich Fromm skriver, er kærligheden noget af det, der interesserer os allermest, men vi opfører os, som om den ingen betydning har. Alt andet, der har betydning for os, forsøger vi at uddanne os i, men ikke kærligheden. Men man kan faktisk blive klogere af at læse om den«.