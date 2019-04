Selvbiografi med selvironi: Komponisten vandt over alkoholen, hidsigheden og tvangstankerne

Sidder man længe nok nede langs floden, så kommer ligene af anmelderne flydende forbi før eller senere«.

Ak ja, vi kritikere gør ikke altid kunstnere glade. Men hos komponisten Poul Ruders vendes den vulkanske vrede en kvart omgang i luften, så resultatet bliver sort humor, der får selv en anmelder til at le. Som for eksempel i komponistens her citerede omskrivning af et gammelt kinesisk ordsprog, der indleder et af kapitlerne i Poul Ruders’ selvbiografi.

Boganmeldelse









Poul Ruders: Har man hørt så galt. Et tilbageblik. Forlaget Kahrius. 118 sider. 199 kr.

Men det går ikke kun ud over anmelderne og enkelte – dog unavngivne – komponistkollegaer. Jeg kan faktisk ikke huske nogensinde at have læst en selvbiografi med så meget selvironi, selvudlevering, højt humør og kontrolleret hidsighed som den, Ruders har udgivet i anledning af sin netop overståede 70-års fødselsdag.

Poul Ruders voksede op på Østerbro i København som søn af en alkoholiseret blomsterhandler med hang til dyre biler. Søsteren blev sendt til USA, da hun var 16, så hovedpersonen voksede op som de facto-enebarn og fik sit at slås med. Herunder selvmordstrang og et stort behov for alkohol, som han vedkender sig på bogens allerførste sider.

Levede et omflakkende liv

Trods rod i karrieren, boligsituationen og kærestesituationen, der forfulgte den unge konservatoriestuderende langt ind i voksenlivet og på et tidspunkt i begyndelsen af 1990’erne endda drev ham fra ydmyge boligforhold i det sydlige London ud på jordomrejse som subsistensløs, blev manden organist ved Københavns Fængselsvæsen.

Men vigtigere end det: Han lærte at håndtere sine tvangsprægede coping-strategier, tøjle sin stammen og udvikle sin ungdoms klaver- og cembalospil, så det blev til både flere organistembeder og til den musik, der har ført Ruders’ navn kloden rundt og resulteret i mere end 50 album og dvd-udgivelser.

Selvbiografien har de sadistiske afstraffelser fra tiden i den dengang kulsorte Sankt Annæ-sangskole med. Der blev uddelt syngende lussinger midt i ’Halleluja’-koret. Men en tredjedel inde på siderne begynder det, mellem alle de spøjse og velfortalte episoder fra et omflakkende liv, at handle om det musikalske gennembrud i 1980’erne, hvor orkestermagikeren Poul Ruders finder sin egen, virtuose og effektive stil.

Det var Ruders, der længe før tv-serien, faktisk helt tilbage i 2000, gjorde en slagkraftig operasucces ud af Margaret Atwoods roman ’Tjenerindens fortælling’. Så slagkraftig, at den åbnede for en bølge af nyskrevne danske operaer på Det Kongelige Teater. Og har man lyttet til Ruders’ tre dunkende stærke orkesterstykker om Solen, er det rørende at læse om, hvordan en lille pige med Downs Syndrom efter en koncert i Holland stråler af lykke, da hun møder komponisten oven på en opførelse af hans ’Soltrilogi’.

Der er plads til meget i Poul Ruders’ verden, hvor musikken de sidste mange år er blevet til i en lillebitte skurvogn uden for huset ved Næstved, hvor han bor sammen med sin hustru. Hvordan han mødte hende og vendte tilbage til Danmark, kan man også læse i selvbiografien, der med vid og bid i titlen ’Har man hørt så galt’ snapper af både omverdenen og forfatteren selv. Det er blevet en god, ærlig og underholdende bog fra komponisten, hvis kunstneriske motto karakteristisk lyder: »At underholde, berige – og forstyrre«.