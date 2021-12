Gyserserie er seriøst spændende og fascinerende underholdning

Man kan godt blive regulært irriteret på gyser-spændings-drama-serien ’Yellowjackets’, fordi den tager sig rigtig god tid. Præmissen og dramaets centrale omdrejningspunkt puttes der ikke med, næh nej.

Vi ved, at det hele handler om et meget velspillende kvindefodboldhold, ’The Yellowjackets’, der i 1996 styrtede ned med en flyvemaskine og måtte klare sig efter bedste evne, inden man halvandet år senere fandt de overlevende. Vi er også klar over, at ikke alle spillerne kom hjem. Og det står også ganske tydeligt, at forholdene i løbet af de atten måneder, de unge kvinder og et par mænd befandt sig fjernt fra civilisationen, udartede. Endda på det mest græsselige, så sammenligninger med omstændighederne skildret i nobelpristageren William Goldings klassiske civilisationskritiske roman ’Fluernes herre’ fra 1954 bringes skræmmende frisk frem i erindringen.