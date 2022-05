Schwarzenegger gjorde det, Paris Hilton gjorde det, Madonna gjorde det. Lige nu gør Tom Cruise det

Cannes Festival er et blitzfunklende filmmekka, der tiltrækker kunstartens bedste. Det gør den på grund af stærke film i konkurrencerne, men også på grund af sine evne til at plante sig selv i vores kollektive billeddannelse. Politikens film og tv-redaktør Kristoffer Hegnsvad er i Cannes og slentrer os her gennem festivalens historie, der hele vejen er både politisk og kunstnerisk og altid i markante, mytedannende billeder.